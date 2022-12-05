Антициклон "Ілля" з рф уступить позиції теплим фронтам з Європи: якою буде погода на новому тижні і через 100 років

"Аномально тепла погода" очікується в Україні вже наступних вихідних

Над Україною триває "битва" антициклонів, і її поки що виграє "росіянин" Ilja із Сибіру.

Але тішитися перемогою йому залишилося недовго: із середи та четверга (7 – 8 грудня) атмосферні фронти з Європи почнуть досягати території нашої країни. Такий прогноз дає на новий тиждень синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, у понеділок та вівторок (5 – 6 грудня) в Україні очікується здебільшого суха та морозна погода. Лише на крайньому заході країни вдень 6 грудня почнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. Температура повітря вночі становитиме -10...-5°С, у північних та східних областях -14...-9°С, на крайньому заході, в Одеській обл. та Криму -2…+3 °С. Вдень повітря прогріється до -6...-1°С, у західних та південних областях 0...+5°С.

У середу, 7 грудня, пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні та заході України з дощем. У східній частині сухо. На дорогах північних областей місцями ожеледиця. Температура повітря поступово підвищиться: вночі -5…0 °С, вдень -2…+3 °С, на Одещині та на Закарпатті +2…+7 °С. Холод затримається поки що у північних та східних регіонах. Тут мінімальна температура становитиме -12...-7°С, максимальна вдень -7...-2°С.

У четвер, 8 грудня, слабовиражені атмосферні фронти стануть причиною невеликих, місцями помірних опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, у західних, центральних та південних областях переважно у вигляді дощу. Температура повітря вночі -2...+3°С, у Сумській та східних областях -8...-3°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0...+5°С, на Слобожанщині -5...0°С, у південній частині України +7...+12°С.

У п’ятницю, 9 грудня, підвищення температури в Україні продовжиться. Також пройдуть опади переважно у вигляді дощу, за винятком південних та східних областей. Вітер південний, 7-12 м/с. Мінімальна температура вночі становитиме +1…+6 °С, удень +3…+8 °С. У південній частині вночі +4...+9°С, удень +8...+13°С. На півночі Лівобережжя протягом доби -3…+2°С.

На вихідні, 10 – 11 грудня, в Україні очікується аномально тепла погода завдяки активному виносу повітряних мас із півдня. Середньодобова температура виявиться вищою за норму на 3 – 6 °С, у південних і центральних областях на 7 – 12 °С. Також пройдуть дощі на більшій частині території країни, за винятком східних областей.

Прогноз експерта підтверджують і розрахунки "погодників" із сайту Метео.UA.

Згідно з ними, у столичному регіоні потепління розпочнеться 8 грудня і триватиме ще кілька днів.

Приблизно такою самою буде картина погоди в центрі.

В той же час на західні області "Ілля" практично не вплине — там тривають "суцільні плюсики".

Такого ж ефекту (нульового) сибірський антициклон досяг і на півдні нашої країни — там уже зараз готові до приходу тепла з Європи.

Це щодо погоди на найближчу декаду. Але, як виявилось, багатьох українців хвилюють не лише питання війни і погоди на фронті, а й майбутнє власних онуків. Спеціально для тих, хто цікавиться тим, якою погода буде через 100 років, керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик пояснив, що в найближчому майбутньому клімат в Україні не зазнає серйозних змін.

"Найближчі 100 років нічого сильно не зміниться ", — заявив Білик. І додав, що хвилюватися про анормально теплі зими та аномальні температури українцям не варто. Проте дбати про екологію потрібно, оскільки процес зміни клімату вже розпочався.

Наприклад, на Різдво можна подбати про братів наших менших та підгодувати тварин на вулиці, на дачній ділянці або навіть у лісі, адже очікується суттєве похолодання!