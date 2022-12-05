Антициклон "Илья" из рф сдаст позиции теплым фронтам из Европы: какой будет погода на новой неделе и через 100 лет

"Аномально теплая погода" ожидается в Украине уже на следующих выходных

Над Украиной продолжается "битва" антициклонов, и ее пока что выигрывает "россиянин" Ilja из Сибири.

Но тешиться победой ему осталось недолго: со среды и четверга (7 – 8 декабря) атмосферные фронты из Европы начнут достигать территории нашей страны. Такой прогноз дает на начавшуюся неделю синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, в понедельник и вторник (5 – 6 декабря) в Украине ожидается по большей части сухая и морозная погода. Только на крайнем западе страны днём 6 декабря начнутся осадки в виде снега с переходом в дождь и морось. Температура воздуха ночью составит -10…-5 °С, в северных и восточных областях -14…-9 °С, на крайнем западе, в Одесской обл. и Крыму -2…+3 °С. Днём воздух прогреется до -6…-1 °С, в западных и южных областях 0…+5 °С.

В среду, 7 декабря, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге и западе Украины с дождём. В восточной части сухо. На дорогах северных областей местами гололедица. Температура воздуха постепенно повысится: ночью -5…0 °С, днём -2…+3 °С, в Одесской области и на Закарпатье +2…+7 °С. Холод задержится пока ещё в северных и восточных регионах. Здесь минимальная температура составит -12…-7 °С, максимальная днём -7…-2 °С.

В четверг, 8 декабря, слабовыраженные атмосферные фронты станут причиной небольших, местами умеренных осадков в виде снега и мокрого снега, в западных, центральных и южных областях преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, в Сумской и восточных областях -8…-3 °С. Днём столбики термометров покажут 0…+5 °С, на Слобожанщине -5…0 °С, в южной части Украины +7…+12 °С.

В пятницу, 9 декабря, повышение температуры в Украине продолжится. Также пройдут осадки преимущественно в виде дождя за исключением южных и восточных областей. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Минимальная температура ночью составит +1…+6 °С, днём +3…+8 °С. В южной части ночью +4…+9 °С, днём +8…+13 °С. На севере Левобережья в течение суток -3…+2 °С.

На выходные, 10 – 11 декабря, в Украине ожидается аномально тёплая погода благодаря активному выносу воздушных масс с юга. Среднесуточная температура окажется выше нормы на 3 – 6 °С, в южных и центральных областях на 7 – 12 °С. Также пройдут дожди на большей части территории страны за исключением восточных областей.

Прогноз эксперта подтверждают и расчеты "погодников" с сайта Метео.UA.

Согласно им, в столичном регионе потепление начнется 8 декабря и продлится еще несколько дней.

Примерно такой же будет картина погоды в центре.

На западные области "Илья" практически не оказал никакого влияния – там продолжаются "сплошные плюсики".

Такого же эффекта (нулевого) сибирский антициклон достиг и на юге нашей страны — там уже сейчас полностью готовы к приходу тепла из Европы.

Это что касается погоды на ближайшую декаду. Но, как оказалось, многих украинцев волнуют не только вопросы войны, но и будущее собственных внуков. Специально для тех, кто интересуется тем, какая погода будет через 100 лет, руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык пояснил, что в обозримом будущем климат в Украине не претерпит серьезных изменений.

"Ближайшие 100 лет ничего сильно не поменяется", — заявил Билык. И добавил, что волноваться об анормально теплых зимах и аномальных температурах украинцам не стоит. Однако заботиться об экологии нужно, поскольку процесс изменения климата уже начался.

К примеру, на Рождество можно позаботиться о братьях наших меньших и подкормить животных на улице, на дачном участке или даже в лесу, ведь ожидается существенное похолодание!