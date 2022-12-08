Бої ув’язнуть: погода приготувала ЗСУ неприємності на фронті (карта та прогноз)

Є й плюс — окупантам у таких умовах теж буде непросто

Погода, яка раніше надавала перевагу Збройним силам України, тепер навпаки ускладнить бойові дії, — найближчими днями на фронті все потоне у багнюці, через що буде складно як оборонятися, так і наступати.

Про це можна судити за прогнозом погоди на найближчий час від weather.com. Для розуміння ситуації ми взяли населені пункти на різних ділянках фронту в Донецькій, Луганській та Херсонській областях, та виділили їх на карті.

Сватове, Соледар, Авдіївка та Каховка на карті бойових дій

Варто зауважити, що по всій лінії фронту на найближчому тижні обіцяють потепління, дощі та вітер — через опади та плюсову температуру поле бою розмокне і перетвориться на багнюку.

Такі умови ускладнять ситуацію як для ворога, так і українських захисників.

Вже на вихідних, 10-11 грудня, у Соледарі та Авдіївці Донецької області потеплішає до 8 градусів удень, тоді як уночі температура буде на рівні 5 градусів, і очікуються постійні дощі.

Крім того, у вихідні і в понеділок, 12 грудня, посилиться вітер до 28-30 кілометрів на годину. Це не штормовий вітер, але все одно неприємний в умовах дощу та високої вологості.

З середи, 14 грудня, температура повітря вночі опускатиметься нижче нуля і багнюка зможе застигнути, проте вдень вона танутиме назад.

Прогноз погоди у Соледарі та Авдіївці Донецької області

У Сватовому Луганської області загалом буде майже така сама погода, лише вітер буде силою до 30 км/год. З 14 грудня на Луганщині похолодає помітніше, ніж на Донеччині, та 15 грудня навіть можливий сніг.

Прогноз погоди у Сватовому Луганської області

У Каховці Херсонської області вітер буде слабшим, до 28 км/год, а температура повітря сягатиме 13 градусів тепла вдень і до 11 градусів уночі. Вночі 14 грудня температура може опуститися нижче за нуль, але потім знову потеплішає.

Прогноз погоди у Каховці Херсонської області

Як повідомляв "Телеграф", 8 грудня сильна ожеледиця викликала справжній транспортний колапс у Дніпрі, — транспорт просто заносило на льоду.