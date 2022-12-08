Бої ув’язнуть: погода приготувала ЗСУ неприємності на фронті (карта та прогноз)
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Є й плюс — окупантам у таких умовах теж буде непросто
Погода, яка раніше надавала перевагу Збройним силам України, тепер навпаки ускладнить бойові дії, — найближчими днями на фронті все потоне у багнюці, через що буде складно як оборонятися, так і наступати.
Про це можна судити за прогнозом погоди на найближчий час від weather.com. Для розуміння ситуації ми взяли населені пункти на різних ділянках фронту в Донецькій, Луганській та Херсонській областях, та виділили їх на карті.
Варто зауважити, що по всій лінії фронту на найближчому тижні обіцяють потепління, дощі та вітер — через опади та плюсову температуру поле бою розмокне і перетвориться на багнюку.
Такі умови ускладнять ситуацію як для ворога, так і українських захисників.
Вже на вихідних, 10-11 грудня, у Соледарі та Авдіївці Донецької області потеплішає до 8 градусів удень, тоді як уночі температура буде на рівні 5 градусів, і очікуються постійні дощі.
Крім того, у вихідні і в понеділок, 12 грудня, посилиться вітер до 28-30 кілометрів на годину. Це не штормовий вітер, але все одно неприємний в умовах дощу та високої вологості.
З середи, 14 грудня, температура повітря вночі опускатиметься нижче нуля і багнюка зможе застигнути, проте вдень вона танутиме назад.
У Сватовому Луганської області загалом буде майже така сама погода, лише вітер буде силою до 30 км/год. З 14 грудня на Луганщині похолодає помітніше, ніж на Донеччині, та 15 грудня навіть можливий сніг.
У Каховці Херсонської області вітер буде слабшим, до 28 км/год, а температура повітря сягатиме 13 градусів тепла вдень і до 11 градусів уночі. Вночі 14 грудня температура може опуститися нижче за нуль, але потім знову потеплішає.
Як повідомляв "Телеграф", 8 грудня сильна ожеледиця викликала справжній транспортний колапс у Дніпрі, — транспорт просто заносило на льоду.