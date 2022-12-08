Погода викликала транспортний апокаліпсис у Дніпрі (вражаючі фото та відео)

І люди, і машини пересуваються з черепашою швидкістю, але це все одно не вберігає від аварій

Погода в Україні, яка найближчими днями визначатиметься антициклоном Ilija, приносить не надто приємні сюрпризи. Наприклад, жителі Дніпра виявилися абсолютно неготовими до серйозної ожеледиці, яку 8 грудня влаштував на вулицях міста справжній крижаний атракціон. Страждають як пішоходи, так і водії, а найскладніше — громадському транспорту.

Що зараз відбувається в регіоні, розповіли у місцевих Telegram-каналах "Дніпро оперативний", "Труха Дніпро" та "Х-е Кам’янське". Варто зазначити, що в основному від погодних примх страждають жителі правобережних населених пунктів області, на лівому — ситуація трохи краща.

Через слизьку дорогу автомобілі та автобуси пересуваються з мінімальною швидкістю, але і це не убезпечує від небезпек. Частина громадського транспорту серйозно "дрифтує", не маючи змоги нормально загальмувати.

У деяких випадках, на жаль, не обходиться і без аварій — як із однією з маршруток, що "поцілувала" стовп на проспекті Богдана Хмельницького. Попри те, що пасажирів було багато, про постраждалих не повідомляється — цілком імовірно, що водієві вдалося максимально впоратися з неприємною ситуацією.

У деяких дніпрян ранкова подорож автобусів закінчилася зустріччю зі стовпом

Також серйозна ДТП сталася на Амурському мосту. Тут водій легкового авто не розминувся на переправі із однією з перегородок.

Водіїв закликають максимально знизити швидкість пересування, щоби не стати учасниками нових аварій.

Згідно з прогнозом погоди, найближчими днями у Дніпрі може серйозно потепліти. Ймовірно, це призведе до покращення ситуації на дорозі, якщо загальна вологість також знизиться. Однак синоптики прогнозують дощі, що також можуть вплинути на стан дорожніх шляхів.

При цьому, хоч капризи погоди і заважають життю в тилу, на фронті ситуація набагато покращилася з приходом зимових холодів. Як низькі температури та наявність опадів впливають на успіхи ЗСУ, читайте у прогнозі "Телеграфа".

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