У центрі Дніпра сильна пожежа: усі подробиці, фото та відео

Про обстріл міста інформації не надходило

Субота, 3 грудня, ознаменувалася для мешканців Дніпра серйозною пожежею у центрі міста. На місці події, як і під час вибуху днем раніше, видно густий чорний дим, який фіксують очевидці з різних районів.

Першими деталями, а також візуальними матеріалами поділилися місцевий Telegram-канали "Дніпро Оперативний" та "ХД Дніпро". Мешканці стверджують, що перші бригади рятувальників уже прибули до об’єкту, що загорівся.

За попередніми даними, пожежа не викликана обстрілами або вибухом російських ракет — офіційно обстріли в цей період не фіксувалися.

Дим добре проглядається з різних районів Дніпра

Як зазначають очевидці, спалах відбувся у будівлі неподалік місцевої чеської пивоварні "Старгород". Згідно з інформацією Google-карт, ця будівля розташована на вулиці Столярова.

Передбачуваний район займання у Дніпрі

Пожежа настільки сильна, що дим від неї видно навіть через річку

Зазначимо, що станом на 11:25 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу. При цьому жодних підтверджень зв’язку потужного загоряння та попередження про ймовірну атаку з боку окупантів немає.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці недавнього ракетного удару по Дніпру. Ворожі снаряди пошкодили кілька житлових будинків, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Також ми писали, чому Дніпро та Кривий Ріг можуть стати для росіян основними цілями під час серйозних обстрілів.