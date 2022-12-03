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У центрі Дніпра сильна пожежа: усі подробиці, фото та відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Займання, очевидь, серйозне, адже дим видно у різних районах міста Новина оновлена 03 грудня 2022, 11:40
Займання, очевидь, серйозне, адже дим видно у різних районах міста. Фото telegram.org

Про обстріл міста інформації не надходило

Субота, 3 грудня, ознаменувалася для мешканців Дніпра серйозною пожежею у центрі міста. На місці події, як і під час вибуху днем раніше, видно густий чорний дим, який фіксують очевидці з різних районів.

Першими деталями, а також візуальними матеріалами поділилися місцевий Telegram-канали "Дніпро Оперативний" та "ХД Дніпро". Мешканці стверджують, що перші бригади рятувальників уже прибули до об’єкту, що загорівся.

За попередніми даними, пожежа не викликана обстрілами або вибухом російських ракет — офіційно обстріли в цей період не фіксувалися.

Дніпро пожежа 3 грудня
Дим добре проглядається з різних районів Дніпра
Дніпро пожежа 3 грудня

Як зазначають очевидці, спалах відбувся у будівлі неподалік місцевої чеської пивоварні "Старгород". Згідно з інформацією Google-карт, ця будівля розташована на вулиці Столярова.

Дніпро пожежа карта
Передбачуваний район займання у Дніпрі
Дніпро пожежа сьогодні
Пожежа настільки сильна, що дим від неї видно навіть через річку

Зазначимо, що станом на 11:25 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу. При цьому жодних підтверджень зв’язку потужного загоряння та попередження про ймовірну атаку з боку окупантів немає.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці недавнього ракетного удару по Дніпру. Ворожі снаряди пошкодили кілька житлових будинків, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Також ми писали, чому Дніпро та Кривий Ріг можуть стати для росіян основними цілями під час серйозних обстрілів.

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#Пожежа #Дніпро #Дим