В центре Днепра сильный пожар: все подробности, фото и видео

Про обстрелы города информации не поступало

Суббота, 3 декабря, ознаменовалась для жителей Днепра серьезным пожаром в центре города. На месте происшествия, как и во время взрыва днем ранее, виден густой черный дым, который фиксируют очевидцы из разных районов.

Первыми деталями, а также визуальными материалами поделились местный Telegram-каналы "Днепр Оперативный" и "ХД Днепр". Жители утверждают, что первые бригады спасателей уже прибыли к объекту возгорания.

UPD. По неподтвержденной информации, огонь вспыхнул на заброшенном складе, где находились горы мусора. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией пожара.

По предварительным данным, пожар не вызван обстрелами или взрывом российских ракет — официально обстрелы в этот период времени не фиксировались.

Дым хорошо просматривается с разных районов Днепра

Как отмечают очевидцы, возгорание произошло в здании неподалеку местной чешской пивоварни "Старгород". Согласно информации Google-карт, данное здание расположено на улице Столярова.

Предполагаемый район возгорания в Днепре

Пожар столь сильный, что дым от него видно даже через реку

Отметим, что по состоянию на 11:25 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. При этом никаких подтверждений связи мощного возгорания и предупреждения о вероятной атаки со стороны оккупантов нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности недавнего ракетного удара по Днепру. Вражеские снаряды повредили несколько жилых домов, в результате чего вспыхнул пожар.

Также мы писали, почему Днепр и Кривой Рог могут стать для россиян основными целями во время серьезных обстрелов.