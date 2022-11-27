Боятся за Крым: названа причина новых жестких атак рф на Днепр и Кривой Рог

В ближайшее время подобных атак может стать еще больше

россия резко участила ракетные удары по Днепропетровской области, поскольку боится, что после неудачи в Херсоне потеряет еще и Крым.

Такое мнение высказал руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он напомнил, что уже через неделю или две в Украине ударят морозы, грязь замерзнет, что даст Вооруженным силам Украины продолжить наступление, и продвинуться в сторону Крыма, который является сакральным для оккупантов.

"Поэтому враг сейчас разрушает наши транспортные, инфраструктурные объекты, вгоняет нас в блекаут, террор, чтобы заставить Украину начать переговоры, пытается сковать ВСУ", — подчеркивает Лукашук.

Он также напоминает, что Днепропетровская область является прифронтовой, среди прочего граничит с Херсонской, Запорожской и Донецкой областями, и снабжает фронт всем необходимым.

Днепропетровская область на карте боевых действий

Так, в ближайшее время количество ударов по Днепропетровщине может возрасти, на фоне чего жителям стоит запастись всем необходимым на случай отключения света, воды, связи.

Напомним, что 26 ноября россия ударила по логистическому предприятию в Днепре, — мало того, что пострадал сам объект, прилетело еще и по частному сектору, вследствие чего, по последним данным, пострадало 13 человек, а одного нашли мертвым под завалами складов.

Так выглядит логистическое предприятие в Днепре после удара 26 ноября

Как сообщал "Телеграф", утром 27 ноября россияне нанесли ракетный удар по транспортному предприятию в Кривом Роге, там разрушения тоже значительные.