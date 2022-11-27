Кривой Рог атакован ракетами: что известно (видео)

Жители слышали взрывы

Российские оккупанты продолжают бить ракетами по городам Украины. В Кривом Роге во время воздушной тревоги утром 27 ноября прозвучали взрывы.

Ракетную атаку по городу подтвердил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Чуть ранее он сообщил, что в Кривом Рогу вся критически важная инфраструктура была запущена, но риск отключений электричества сохранялся.

Обновление: Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что две российские ракеты попали в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения серьезные.

Жители города публикуют в сети видео, на которых слышны звуки ракетных ударов. Администрация города призывает всех жителей находиться в укрытиях.

Накануне ночью взрывы слышали и жители Запорожья. Оккупанты ударили ракетами по пригороду. Взорвались две ракеты — били по агропредприятию, начался пожар. Били по животным, люди не пострадали.

После прилетов начался пожар

Последствия взрыва ракет

Как ранее сообщал "Телеграф", россия может ударить по Украине ракетами в попытке сделать блекаут уже в скором времени — удар оккупантов прогнозируют на следующей неделе и призывают сделать запасы. Последняя российская атака разъединила украинскую энергосистему на несколько часов и оставила без света миллионы украинцев.