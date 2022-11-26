Свет, еда, связь, интернет: эксперт дал украинцам четкую инструкцию по выживанию зимой

Инструкция по выживанию, которая поможет каждому украинцу при блэкауте

О том, как выжить украинцам в сложных условиях и при вероятном блэкауте, рассказал волонтер, преподаватель "Киево-Могилянской академии", инструктор по стрельбе и блогер Jonathan Zatvarski в Фейсбуке.

К сожалению, даже после 9 месяцев полномасштабной войны люди до сих пор не могут научиться мыслить на будущее, прогнозировать и вкладывать деньги в нужные вещи для обеспечения жизнедеятельности, выживания или банального комфорта. Спойлер: если вы задумываетесь о том, что где-то нужно взять воду, когда ее отключили — вы уже про*рали все полимеры.

Подводочка:

Конец февраля, экипаж "Джмелик" летает по городу в режиме "турбо", едва успевая заправляться, мы ездим с оружием и в броне, потому что ситуация неуверенная и прилететь может довольно неожиданно, учитывая, что мы ездили на край контролируемой территории. Время от времени на блокпостах ловлю взгляды бойцов ТРО на своем бронике в стиле "Вот эти вот волонтеры в Lowaх и модной споряге". Только момент в том, что мой броник – это не "намученная" гуманитарка, а купленный заранее броник.

Был август, была чуечка что надо обновить бронекомплект (не то что бы неотложно, у меня был мой комплект еще производства Легиона 810), но тем не менее, выкроил бюджет сопоставимый с поездкой на море или лыжи и приобрел М3Pro от Баллистика. Более того, броник же не для красоты, его надо притереть на себе, поэтому наша группа "Слабоумие и отвага" еще и пробежала в броне "Нью-Йоркский марафон, который никто не хочет бежать" на дистанцию в 15 км с боевыми плитами.

Экономическая наука исходит из позиции, что каждый человек рационален и делает максимально выгодно для себя и трезво оценивает свои действия и максимизирует пользу. Как маркетолог могу сказать, что экономическая наука серьезно ошибается, потому что человек вообще не рационален, импульсивен и часто выгоды здесь и сейчас ему привлекательнее выгоды в будущем.

Нынешние массовые отключения для гражданского населения, к сожалению, все же стали такой же неожиданной неожиданностью, как и зима для коммунальщиков, много лет подряд до начала полномасштабного вторжения. Люди скапливаются в очереди на заправках (зачем, если топлива есть на каждого?), стоят возле бюветов, в панике набирают воду для технических нужд, думают как разогревать пищу, мыться и удовлетворять другие бытовые нужды, ведь "ну кто бы мог подумать, что будет вот так?"

Соглашаюсь, если речь идет о Старлинке или генераторе — поставить такую балалайку в многоквартирной свече где-то в зоне "невозможно" и "дорого", покупать Экофлоу, Бандера павер и т.д. тоже покупка не для каждого, но вот другие базовые потребности можно реально закрыть без существенных капиталовложений.

Интернет:

Оптимально завести оптику, если ваш провайдер имеет упсы на своем оборудовании (это недешевое удовольствие) – это даст вам интернет при стабилизационных отключениях и позволит пережить геппы в 4 часа, при блэкауте не поможет.

Второй вариант: 4G роутер с усиливающей антенной. Цена вопроса где-то 3к (3 тысячи грн — ред.) всего, монтируется элементарно, но дальше уже рулетка: за городом будет тянуть хорошо, в городе из-за нашествия абонентов и нагрузки на вышки будет тянуть на соплях или не работать. По сей день, при самых продолжительных отключениях, 4G антенна позволяла читать телеграм (без фото и видео) и часто давала достаточный трафик для телеграм звонка. ФБ, например, не работал.

Еда:

Надо покупать банально туристическую камфорку с газовыми цанговыми баллонами. Монтаж конструкции – 30 секунд, эксплуатация ненапряжная, вода нагревается за минут 4-5, баллона хватает на 6-8 часов – это при цене баллона в районе 100 грн. Камфорка+баллоны общей суммой на 1000 грн позволит вам без особого дискомфорта прожить месяц. Вода. Запаситесь питьевой водой — хотя бы несколько 18.9 литровых бутылей + несколько 6 литровых закроет вашу потребность в питье и приготовлении. Где-то в загашнике пета минералки и пета условной когда пригодится + техническая вода, хотя бы литров 30-40 + какая миска. В миске можно мыть руки 2-3 раза после того же туалета, после чего потоком воды в виде 2-3 литров слить нормально в унитазе, что позволит рационализировать расход воды. 3) Еда. Здесь выбор широк, но супчики, мивинка, колбаски типа Кабаносив\Дмитрук, сухой колбасы, печеньки, вафли + консервы типа тунца, шпротов и т.д. станут вашими друзьями при невысокой цене. Сникерсы, чипсы и всякие конфеты — это, конечно, классно в гражданской жизни, но когда ты полдня не ел, тебе захочется чего-нибудь более существенного, поэтому запасы наборами от ЕDLO — цена в расчете на один прием пищи дешевле любой доставки еды, которая при блекауте работать не будет, при этом можно будет поесть чего-нибудь горячего и главное — существенного, а не подножного корма. Если есть время и вдохновение – пара сухпаев типа MRE или энергетических галет NRG пригодятся тоже – для их применения не нужно огня.

Свет:

Здесь каждый выбирает что лучше, но начиная от небольших USBшных диодных вставочек и заканчивая полноценными лампами на USB портах можно обеспечить адекватный быт. В течение 2 лет я насобирал себе 5 паверов на 10 000 mah + недавно приехали два в формате King Size на 36 000 mah — этого запаса с избытком на сегодня достаточно для пребывания дома.

1 павер питает лампу у кровати и освещает комнату

1 питает 4G роутер

1 на работу

1 на работу девушке

1 на зарядку устройств после работы

+ 2 больших держатся под вай фай, когда отключат оптику и аварийные ситуации.

Оптимально, конечно, еще докупить или бандера павер или просто павербанк на 65W — это позволит заряжать ноутбуки, но это уже значительные расходы.

Лампы и фонари: здесь каждый выбирает сам, но обычно у меня минимум налобник на шапке, брелок Nitecore на ключах (как аварийный резерв) и небольшой фонарик за 250 грн в кармане + аварийные источники света в авто и по дому, чтобы при наступлении неожиданного выключения, не забиться и быстро осветить свой путь. По дому, в принципе можно ходить с налобником – руки свободны, весит пару грамм, достаточно света для всех основных операций.

Свечи, спички, зажигалки – лучше иметь запас в несколько штук – и романтика, и возможность сэкономить паверы.

Лампа-желудь как на фото – прекрасная вещь, цепляете на лампу и имеете полностью освещенную комнату так, что можно читать. Держит 6 часов, что является очень удобным решением.

Аварийная связь:

В середине февраля их вымели с полок, но сейчас есть 100500 аналогов — аварийное радио. По сути, мультифункциональная вещь, потому что и радио, и Bluetooth колонка, и солнечная панелька, и павер банк, и динамо машинка. Да, крутить будете крайне долго, но когда у вас не будет ничего, как минимум подзарядить телефон на пару % или послушать радио сможете. Как минимум информативно говорит радио от Суспильного без "все будет хорошо" Вакарчука и рекламы антигеморройных свечей.

Рация – если умеете ею пользоваться и знаете с кем будете общаться. В городе они тянут не очень хорошо, поскольку городская застройка их перебивает.

Чистая попа:

Нравится вам или не нравится, но люди пахнут, особенно если потеют в термусе, когда поднимаются по бесконечной лестнице на свои десятые-двадцатые этажи. Да и ходить липким как-то не очень приятно.

Именно для таких случаев есть губки Estem Official – заливаете пару столовых ложек воды и делаете "купы-попы" всего тела. Да, это не сродни полноценному душу, но на 95% вы станете свежее и вам станет комфортнее.

Аптечка:

Руки мы моем кое-как, еда может портиться — сорбенты и другие средства при расстройствах пищеварения. Также, не забывайте что аптеки работать скорее всего не смогут, поэтому резерв лекарства на 2 недели ваших персональных должен быть у вас.

Базовый же набор аптечки стоит иметь тем, кто умеет этим пользоваться, потому что:

нужно уметь применять знать что туда класть, чтобы не втюхали неработающее китайское дерьмо

Резюме:

Ваш комфорт и ваша безопасность – это вполне ваша ответственность и только от вас будет зависеть, как именно вы перенесете на себе все последствия обстрелов. Были люди, которые говорили об оружии, снаряжении, медкурсах и аптечках, огнетушителях, физической подготовке — эти люди сейчас или воюют или помогают армии и готовы к отключениям. Были же те, которые инвестировали свое время и средства в новую технику, отдых и сейчас или ограничены в средствах или в лихорадке скупают все по цене х10.

Ключевое что вам нужно понимать: деньги – это ресурс, который дает возможности, но при этом сами по себе не приносят пользы. Не верите? В последующие отключения обложитесь пачками гривен и долларов, токенами с криптой и разряженным телефоном с 6 суммой на счете в Приват\Моно. Стало легче? То то же.

Вкладывайте свои средства правильно, планируйте свое будущее и помните – весь этот пост это о возможности обеспечения базовых потребностей населения. Потому что свалить из страны конечно можно, можно забить и постить фото из Бали, джакузи в Европе или попу на пляже, но…

Гражданское население – это тыл нашей армии. Мы обеспечиваем функционирование предприятий, крутим экономику, платим налоги, производим и достаем оборудование для армии, заботимся о раненых и донатим на ВСУ.

Ранее "Телеграф" публиковал рекомендации опытного украинского путешественника о том, как выжить в квартире без света и газа.