Следует сделать запасы: в "Слуге народа" предупредили о новых ракетных атаках

Мирное население Украины остается под угрозой атаки со стороны оккупантов

Массированные ракетные обстрелы Украины, приводящие к коллапсу энергетической системы и блэкаутам, будут вновь и вновь повторяться, ведь Кремль избрал для себя подобную тактику поведения. Ближайший удар оккупантов, который придется на энергосистему, в Украине прогнозируется на следующей неделе.

С таким предупреждением в эфире национального телемарафона выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Телеграф". Отметим, что нардеп подчеркнул: вслед за обстрелами врага могут последовать и новые длительные отключения света. Поэтому лучше быть готовыми к любому развитию событий.

Он призвал украинцев сделать определенные запасы, которыми можно пользоваться в отсутствии электроэнергии.

"Следует заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, ведь есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блэкауты", — заявил Арахамия.

Отметим, что между тем военный обозреватель Александр Коваленко считает, что россиянам понадобится более длительный период для восстановления ресурсов и сил, чтобы наносить новые массированные атаки. При этом подобные атаки все равно станут "привычным" делом, по крайней мере, на холодный период.