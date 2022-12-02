Завдано ракетного удару по Дніпру: що відомо на цей момент

Вибухи пролунали практично одночасно з початком повітряної тривоги у регіоні

Росіяни продовжують атакувати Дніпро крилатими ракетами. У п’ятницю, 2 грудня, у місті пролунав серйозний вибух. Очевидці стверджують, що гучні звуки супроводжувалися стовпом густого диму, який відразу почав клубочитися на місці ймовірного "прильоту".

Першими подробицями поділилися місцеві Telegram-канали "Дніпро оперативний" та "ХД Дніпро". Очевидці стверджують, що вибух було чутно близько 14:15. Приблизно в цей же час в області було оголошено повітряну тривогу.

Наразі т в одному із районів Дніпра спостерігається серйозне задимлення. Про руйнування чи постраждалих жодної інформації немає, відсутня й офіційна інформація від місцевої влади.

Зазначимо, що місцеві жителі також повідомляють про гул авіації над Дніпром. Враховуючи той факт, що росіяни не ризикують залітати на підконтрольну Україні територію, вочевидь, у небо підняли українські літаки для перехоплення ймовірних інших снарядів противника.

Фото з місця вибуху

"Телеграф" продовжує стежити за тим, як розгортаються події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому росіяни зачастили з ударами по інфраструктурі Дніпра та Кривого Рогу. Своє бачення виклав очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.