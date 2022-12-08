Погода вызвала транспортный апокалипсис в Днепре (впечатляющие фото и видео)

И люди, и машины передвигаются с черепашьей скоростью, но это все равно не уберегает от аварий

Погода в Украине, которая в ближайшие дни будет определяться антициклоном Ilija, приносит не слишком приятные сюрпризы. К примеру, жители Днепра оказались абсолютно неготовыми к серьезному гололеду, который 8 декабря устроил на улицах города настоящий ледяной аттракцион. Страдают как пешеходы, так и водители, а сложнее всего — общественному транспорту.

Что сейчас происходит в регионе, рассказали в местных Telegram-каналах "Днепр оперативный", "Труха Днепр" и "Х-е Каменское". Стоит отметить, что в основном от погодных капризов страдают жители правобережных населенных пунктов области, на левом — ситуация чуть получше.

Из-за скользкой дороги автомобили и автобусы передвигаются с минимальной скоростью, но и это не уберегает от опасностей. Часть общественного транспорта серьезно "дрифтует", не имея возможности нормально затормозить.

В некоторых случаях, к сожалению, не обходится и без аварий — как с одной из маршруток, "поцеловавших" столб на проспекте Богдана Хмельницкого. Несмотря на то, что пассажиров было много, о пострадавших не сообщается — вполне вероятно, что водителю удалось максимально справиться с неприятной ситуацией.

У некоторых днепрян утренняя поездка автобусов закончилась встречей со столбом

Также серьезное ДТП случилось на Амурском мосту. Здесь водитель легкового авто не разминулся на переправе с одной из перегородок.

Водителей призывают максимально снизить скорость передвижения, чтобы не стать участниками новых аварий.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Днепре может серьезно потеплеть. Вероятно, это приведет к улучшению ситуации на дороге, если общая влажность также снизится. Однако синоптики прогнозируют дожди, что также может повлиять на состояние дорожных путей.

При этом, хотя капризы погоды и мешают жизни в тылу, на фронте ситуация намного улучшилась с приходом зимних холодов. Как низкие температуры и наличие осадков влияют на успехи ВСУ, читайте в прогнозе "Телеграфа".

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