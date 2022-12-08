Бои увязнут: погода приготовила ВСУ неприятности на фронте (карта и прогноз)

Есть и плюс, — оккупантам в таких условиях тоже будет непросто

Погода, которая ранее давала преимущество Вооруженным силам Украины, теперь наоборот усложнит боевые действия, — в ближайшие дни на фронте все утонет в грязи, из-за чего будет сложно и обороняться, и наступать.

Об этом можно судить по прогнозу погоды на ближайшее время от weather.com. Для понимания ситуации, мы взяли населенные пункты на разных участках фронта в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, и выделили их на карте.

Сватово, Соледар, Авдеевка и Каховка на карте боевых действий

Стоит заметить, что по всей линии фронта в ближайшую неделю обещают потепление, дожди и ветер, — из-за осадков и плюсовой температуры поле боя размокнет и превратится в грязь.

Такие условия усложнят ситуацию как для врага, так и для украинских защитников.

Уже на выходных, 10-11 декабря, в Соледаре и Авдеевке Донецкой области потеплеет до 8 градусов днем, в то время как ночью температура будет на уровне 5 градусов, и ожидаются постоянные дожди.

Кроме того, на выходных и в понедельник, 12 декабря, усилится ветер до 28-30 километров в час. Это не штормовой ветер, но все равно неприятный при высокой влажности и дожде.

Со среды, 14 декабря, температура воздуха ночью будет опускаться ниже нуля и грязь сможет застыть, однако днем она обратно будет таять.

Прогноз погоды в Соледаре и Авдеевке Донецкой области

В Сватово Луганской области в целом будет почти такая же погода, только ветер будет силой до 30 км/ч. С 14 декабря на Луганщине похолодает заметнее, чем на Донетчине, и 15 декабря даже возможен снег.

Прогноз погоды в Сватово Луганской области

В Каховке Херсонской области ветер будет слабее, до 28 км/ч, а температура воздуха будет достигать 13 градусов тепла днем и до 11 градусов ночью. Ночью 14 декабря температура может опуститься ниже нуля, но потом опять потеплеет.

Прогноз погоды в Каховке Херсонской области

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