Зима возвращается: какой ждать погоды после аномально теплых выходных

Украинцев снова ждут "температурные качели"

Согласно прогнозам синоптиков, погоду в пятницу, 9 декабря, будут определять атмосферные фронты, которые принесут осадки в виде снега с постепенным переходом в дождь.

Температура воздуха 9 декабря составит в течение дня 0+5 градусов, на юге +4+9, в Крыму до +14 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. В Киеве сегодня местами небольшой мокрый снег, после обеда без существенных осадков. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

На выходных, 10 – 11 декабря, считает синоптик Игорь Кибальчич, в Украине ожидается аномально тёплая погода благодаря активному выносу воздушных масс с юга. Среднесуточная температура окажется выше нормы на 3 – 6 °С, в южных и центральных областях на 7 – 12 °С. Также пройдут дожди на большей части территории страны за исключением восточных областей.

О том, как будет складываться погода в течение месяца, рассказали на сайте "Погодник". Согласно прогнозу специалистов, в Киеве и области температура воздуха в декабря будет совершать "прыжки" в диапазоне от -12°C до +11°C. Температурный максимум +11°C. Осадки ожидаются в такие дни: 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022, 18.12.2022, 19.12.2022. Ветра прогнозируются до 2.7 м/с.

В западных областях "разброс" температур будет наблюдаться в пределах от -17°C до +4°C. Осадки ожидаются в такие дни: 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 18.12.2022, 19.12.2022. Ветра прогнозируются до 2.3 м/с.

В центральном регионе колебания будут происходить в диапазоне от -13°C до +11°C, метеорологический прогноз в конце декабря -14°C — 0°C. Осадки ожидаются в такие дни: 08.12.2022, 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022, 17.12.2022, 18.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022. Ветра прогнозируются до 2.9 м/с.

На юге, в частности, в освобожденном Херсоне, можно ждать температур в границах от -10°C до +13°C. Осадки прогнозируются в такие дни: 08.12.2022, 09.12.2022, 10.12.2022, 11.12.2022, 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022, 17.12.2022, 18.12.2022, 19.12.2022. Синоптики прогнозируют ветра до 2.8 м/с.

Напомним, что в течение ближайших 100 лет картина погоды существенно меняться не будет.