Зима та сльота: як зберегти ноги сухими
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Крім носіння гумових чобіт у негоду є й інші способи
Зима в Україні не завжди супроводжується морозами, снігопади чергуються з відлигами та важливо у такі дні зберегти ноги у теплі. У багатьох країн свої секрети утеплення та комфорту. У Швейцарії це м’яка підошва та додаткова устілка, а в нашій країні варто подумати, як уберегтися від вологи.
"Телеграф" зібрав основні поради як зберегти ноги сухими у сльоту та дощову погоду. Оскільки купувати нову гумову пару взуття — завдання не завжди сильне, можна допомогти і старій парі.
- Зробіть взуття вологостійким. Якщо шкіряне або текстильне взуття обробити якісними засобами від вологи, воно буде гідроізольованим. Можливо, процедуру потрібно проводити регулярно. Природним засобом є натуральний віск, який можна сухим нанести на шви та прогріти феном для кращого просочення.
- Купуйте щільні бахіли. Їх можна надіти прямо на взуття, а перед входом у будівлю зняти.
- Взуваючись, надягніть на шкарпетки поліетиленові пакети. Їх можна закріпити, обернувши щиколотку скотчем. Це допоможе зберегти сухі ноги, але не захистить від холоду. Щойно повернулися у приміщенні — взуття треба ретельно висушити.
- Носіть вовняні шкарпетки. Вони хоч і не захистять ноги від дощу, але у разі промокання в них комфортніше і ноги висохнуть швидше. Додаткова пара шкарпеток із собою буде завжди доречною.
- Майте на роботі змінне взуття або беріть його із собою на захід. Так ваша основна пара, навіть якщо промокла, встигне підсохнути доки ви будете в іншій.
Зауважимо, що сушити взуття потрібно завжди ретельно, виймаючи внутрішню знімну устілку, щоб уникнути вогкості та появи неприємного запаху. Водовідштовхувальні спреї особливо стануть у пригоді для однієї з модних моделей взуття зимового сезону 2022/23 — міні-угг на платформі.