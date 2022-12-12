Зима та сльота: як зберегти ноги сухими

Крім носіння гумових чобіт у негоду є й інші способи

Зима в Україні не завжди супроводжується морозами, снігопади чергуються з відлигами та важливо у такі дні зберегти ноги у теплі. У багатьох країн свої секрети утеплення та комфорту. У Швейцарії це м’яка підошва та додаткова устілка, а в нашій країні варто подумати, як уберегтися від вологи.

"Телеграф" зібрав основні поради як зберегти ноги сухими у сльоту та дощову погоду. Оскільки купувати нову гумову пару взуття — завдання не завжди сильне, можна допомогти і старій парі.

Зробіть взуття вологостійким. Якщо шкіряне або текстильне взуття обробити якісними засобами від вологи, воно буде гідроізольованим. Можливо, процедуру потрібно проводити регулярно. Природним засобом є натуральний віск, який можна сухим нанести на шви та прогріти феном для кращого просочення. Купуйте щільні бахіли. Їх можна надіти прямо на взуття, а перед входом у будівлю зняти. Взуваючись, надягніть на шкарпетки поліетиленові пакети. Їх можна закріпити, обернувши щиколотку скотчем. Це допоможе зберегти сухі ноги, але не захистить від холоду. Щойно повернулися у приміщенні — взуття треба ретельно висушити. Носіть вовняні шкарпетки. Вони хоч і не захистять ноги від дощу, але у разі промокання в них комфортніше і ноги висохнуть швидше. Додаткова пара шкарпеток із собою буде завжди доречною. Майте на роботі змінне взуття або беріть його із собою на захід. Так ваша основна пара, навіть якщо промокла, встигне підсохнути доки ви будете в іншій.

Зауважимо, що сушити взуття потрібно завжди ретельно, виймаючи внутрішню знімну устілку, щоб уникнути вогкості та появи неприємного запаху. Водовідштовхувальні спреї особливо стануть у пригоді для однієї з модних моделей взуття зимового сезону 2022/23 — міні-угг на платформі.