Крижане місто: у мережі показали наслідки негоди у Львові (фото)

Західну Україну накрила негода

У західних областях, як і прогнозували синоптики, почалося значне погіршення погоди, що спричинило проблеми з роботою громадського транспорту та затримку низки поїздів.

Так, негода вирує з самого ранку у Львові. Через зледеніння контактної мережі у місті тимчасово не ходять трамваї та не курсують тролейбуси. Аварійні бригади працюють над тим, щоб знімати мокрі брили льоду, що утворилися на контактній мережі. Про це повідомили у пресслужбі Львівської мерії, посилаючись на слова заступника мера з питань ЖКГ Ірини Маруняк.

Приблизно о 6:00 у Львові розпочався сильний дощ, який незабаром перетворився на лід при мінусовій температурі. На лінію змогла вийти лише частина трамваїв та тролейбусів, які зараз не можуть продовжувати рух. З огляду на те, що погода не покращується, спрогнозувати відновлення роботи громадського транспорту зараз складно.

У соціальних мережах також оприлюднюють фотографії, зроблені на вулицях Львова. Результатом негоди у місті стали також повалені дерева та обірвані контактні дроти.

Фото — Типовий Львів

Фото — Типовий Львів

Фото — Типовий Львів

З самого ранку на вулицях міста ожеледиця. У міськраді звернулися до водіїв з проханням вибирати помірну швидкість та дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами, включати фари. Пішоходів просять носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами.

Фото — Telegram-канал "Місто Льова"

Фото — Telegram-канал "Місто Льова"

У пресслужбі Укрзалізниці зазначили, що внаслідок знеструмлення деяких ділянок та зледеніння контактної мережі сьогодні є кілька затримок поїздів:

За даними Укргідрометцентру, негода у західних областях країни триватиме протягом усього робочого тижня. Синоптики прогнозують дощі та плюсову температуру повітря. Невеликий сніг очікується у Львові та Ужгороді.

Прогноз погоди на 12 грудня.

Нагадаємо, що раніше синоптики розчарували українців прогнозом погоди на новорічні свята. У деяких регіонах очікуються мокрий сніг та ожеледиця, а в решті — дощі.