Зима без центрального отопления: что советуют привыкшие к этому жители Германии

Немцы привыкли экономить ресурсы зимой, поскольку цены на коммуналку там очень высокие

Российские обстрелы украинской критической инфраструктуры привели к тому, что жители нашей страны могут зимой остаться без тепла, поэтому сейчас есть смысл прислушаться к советам жителей стран, которые не имеют центрального отопления.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, одной из таковых является Германия. В стране частные дома имеют собственные котельни, а многоэтажки отапливают с помощью газового оборудования, при этом все более популярными становятся альтернативные источники тепла, вроде дров или солнечной энергии.

Цены на коммуналку в Германии очень высокие, за то, чтобы оплатить базовый комплекс услуг в месяц придется выложить примерно 245 евро (около 9,5 тысячи гривен).

Поэтому температуру в своих домах немцы регулируют вручную при помощи термостатов и для них даже придумали специальные рекомендации, согласно которым для гостиной достаточно +20°C, для ванной – до +22°C, для спальни – +16-18°C, для туалетов и амбаров – +14-16°C

Отмечается, что понижение температуры всего на 1 градус позволит 6% тепловой энергии и соответственно снизить ценник на коммуналку.

Есть и еще несколько бытовых лайфхаков, которые помогают сэкономить еще больше. Например, душ стоит включать отрывками, лишь когда стоит намылиться или смыть пену. Также там привыкли готовить несколько блюд одновременно, чтобы лишний раз не разогревать плиту или духовку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зимой живут жители еще одной страны без центрального отопления, а именно Японии. Несмотря на, в среднем, теплый климат, там тоже есть регионы, где зимой температура воздуха может опускаться до -25 градусов.