Зима и слякоть: как сохранить ноги сухими

Кроме ношения резиновых сапог в непогоду есть и другие способы

Зима в Украине не всегда сопровождается морозами, снегопады чередуются с оттепелями и важно в такие дни сохранить ноги в тепле. У многих стран свои секреты утепления и комфорта. В Швейцарии это мягкая подошва и дополнительная стелька, а в нашей стране стоит подумать, как уберечься от влаги.

"Телеграф" собрал основные советы как сохранить ноги сухими в слякотную и дождливую погоду. Поскольку покупать новую прорезиненную пару обуви — задача не всегда посильная, можно помочь и старой паре.

Сделайте обувь влагостойкой. Если кожаную или текстильную обувь обработать качественными средствами от влаги, она будет гидроизолирована. Возможно, процедуру будет нужно проводить регулярно. Природным средством является натуральный воск, который можно сухим нанести на швы и прогреть феном для лучшей пропитки. Купите плотные бахилы. Их можно надеть прямо на обувь, а перед входом в здание — снять. Обуваясь, наденьте на носки полиэтиленовые пакеты. Их можно закрепить, обернув лодыжку скотчем. Это поможет сохранить сухими ноги, но не защитит от холода. Как только вернулись в помещении — обувь нужно тщательно высушить. Носите шерстяные носки. Они хоть и не защитят ноги от дождя, но в случае промокания в них комфортнее и ноги высохнут быстрее. Дополнительная пара носков с собой — будет всегда кстати. Имейте на работе сменную обувь или берите ее с собой на мероприятие. Так ваша основная пара, даже если промокла, успеет подсохнуть пока вы будете в другой.

Отметим, что сушить обувь нужно всегда тщательно, вынимая внутреннюю съемную стельку, чтобы избежать отсыревания и появления неприятного запаха. Водоотталкивающие спреи особенно пригодятся для одной из модных моделей обуви зимнего сезона 2022/23 — мини-угг на платформе.