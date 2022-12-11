Ледяной город: в сети показали последствия непогоды во Львове (фото)

Западную Украину накрыла непогода

В западных областях, как и прогнозировали синоптики, началось значительное ухудшение погоды, что привело к проблемам с работой общественного транспорта и к задержке ряда поездов.

Так, непогода бушует с самого утра во Львове. Из-за обледенения контактной сети в городе временно не ходят трамваи и не курсируют троллейбусы. Аварийные бригады работают над тем, чтобы поснимать образовавшиеся на контактной сети мокрые глыбы льда. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской мэрии, ссылаясь на слова заммэра по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк.

Примерно в 6:00 во Львове начался сильный дождь, который вскоре превратился в лёд при минусовой температуре. На линию смогла выйти лишь часть трамваев и троллейбусов, которые сейчас не могут продолжать движение. Учитывая, что погода не улучшается, спрогнозировать восстановление работы общественного транспорта сейчас сложно.

В социальных сетях также публикуют фотографии, сделанные на улицах Львова. Результатом непогоды в городе стали также поваленные деревья и оборванные контактные провода.

Фото - Типичный Львов

Фото - Типичный Львов

Фото - Типичный Львов

С самого утра на улицах города гололёд. В горсовете обратились к водителям с просьбой выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, включать фары. Пешеходов просят носить обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу в специально предназначенных для этого местах, а также пользоваться световозвращателями.

Фото - Telegram-канал "Місто Лева"

Фото - Telegram-канал "Місто Лева"

В пресс-службе Укрзализныци отметили, что в результате обесточивания некоторых участков и оледенения контактной сети сегодня есть несколько задержек поездов:

Согласно данным Укргидрометцентра, непогода в западных областях страны будет продолжаться на протяжении всей рабочей недели. Синоптики прогнозируют дожди и плюсовую температуру воздуха. Небольшой снег ожидается во Львове и Ужгороде.

Прогноз погоды на 12 декабря

Напомним, что ранее синоптики разочаровали украинцев прогнозом погоды на новогодние праздники. В некоторых регионах ожидаются мокрый снег и гололедица, а в части остальных — дожди.