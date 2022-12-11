Ледяной город: в сети показали последствия непогоды во Львове (фото)
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Западную Украину накрыла непогода
В западных областях, как и прогнозировали синоптики, началось значительное ухудшение погоды, что привело к проблемам с работой общественного транспорта и к задержке ряда поездов.
Так, непогода бушует с самого утра во Львове. Из-за обледенения контактной сети в городе временно не ходят трамваи и не курсируют троллейбусы. Аварийные бригады работают над тем, чтобы поснимать образовавшиеся на контактной сети мокрые глыбы льда. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской мэрии, ссылаясь на слова заммэра по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк.
Примерно в 6:00 во Львове начался сильный дождь, который вскоре превратился в лёд при минусовой температуре. На линию смогла выйти лишь часть трамваев и троллейбусов, которые сейчас не могут продолжать движение. Учитывая, что погода не улучшается, спрогнозировать восстановление работы общественного транспорта сейчас сложно.
В социальных сетях также публикуют фотографии, сделанные на улицах Львова. Результатом непогоды в городе стали также поваленные деревья и оборванные контактные провода.
С самого утра на улицах города гололёд. В горсовете обратились к водителям с просьбой выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, включать фары. Пешеходов просят носить обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу в специально предназначенных для этого местах, а также пользоваться световозвращателями.
В пресс-службе Укрзализныци отметили, что в результате обесточивания некоторых участков и оледенения контактной сети сегодня есть несколько задержек поездов:
Согласно данным Укргидрометцентра, непогода в западных областях страны будет продолжаться на протяжении всей рабочей недели. Синоптики прогнозируют дожди и плюсовую температуру воздуха. Небольшой снег ожидается во Львове и Ужгороде.
Напомним, что ранее синоптики разочаровали украинцев прогнозом погоды на новогодние праздники. В некоторых регионах ожидаются мокрый снег и гололедица, а в части остальных — дожди.