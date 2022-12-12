Москва продовжує палати: спалахнув другий ТЦ за тиждень (відео)

Пожежа почалася вранці, пожежники вже працюють на місці

У Москві триває низка пожеж на околицях. Після масштабного загоряння в ТЦ "Мега Хімки" вранці 12 грудня спалахнув ТЦ "Стройпарк" у мікрорайоні Саввино на Приміській вулиці у місті Балашиха.

Повідомляється, що пожежа почалася близько дев’ятої ранку. Персонал виводять. Пожежники, які прибули на місце, присвоїли загорянню третій ранг складності.

За даними, спалахнули будматеріали на території ТЦ, загальною площею 200 квадратних метрів. Вогонь перекинувся на перший поверх. Над будинком та околицями — клуби чорного диму.

Оновлення: площа пожежі швидко зростає. Вогнем охоплено вже кілька тисяч кв.м.

Будівля ТЦ "Стройпарк" повністю в диму. Офіційна причина пожежі не повідомляється. Про постраждалих також нічого не відомо.

Місце пожежі на карті

Нагадаємо, під час пожежі у ТЦ "Мега Хімки" загинув охоронець. ТЦ вигорів майже повністю, пожежа також почалася вранці і в ній поспішили звинуватити робітників, які працювали на даху. У Москві окрім пожеж на цивільних об’єктах чимало проблем принесла й негода — у грудні на місто обрушилася тропічна злива. Через опади затопило дороги, скасовано десятки рейсів із аеропортів.