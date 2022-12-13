В россии новая "бавовна": сообщают о взрывах в Брянской области

Местные жители говорят о "прилете" по казарме

В россию вновь наведалась "бавовна". На сей раз в соседней с Украиной Брянской области россии прогремели мощные взрывы в районе воинской части.

В местных Telegram-каналах сообщили, что инцидент произошел в городе Клинцы и уже успели заявить об обстрелах со стороны ВСУ.

По словам местных жителей, взрывы были настолько мощными, что расположенные неподалеку дома "тряслись, как при землетрясении".

Некоторые из пользователей сети поспешили сообщить, что "прилетело" по казарме на территории местной воинской части, однако других деталей не сообщалось.

Пока официального подтверждения информации не было, однако в сети уже появилось фото, на котором видно, что столб дыма поднимается неподалеку от города

Это уже не первая серьезная "бавовна", случившаяся за последние дни в россии. Как уже писал "Телеграф", накануне мощные взрывы прозвучали в Саратовской и Рязанской областях. В обоих случаях атака происходила на аэродромах, где расположена военная техника.

Подобная ситуация не понравилась многим россиянам, которые тут же развели панику в социальных сетях, возмущаясь отсутствию нормальных систем ПВО.