У росії нова "бавовна": повідомляють про вибухи в Брянській області

Місцеві жителі говорять про "приліт" по казармі

У росію знову навідалася "бавовна". Цього разу в сусідній з Україною Брянській області росії пролунали потужні вибухи в районі військової частини.

У місцевих Telegram-каналах повідомили, що інцидент стався у місті Клинці та вже встигли заявити про обстріл з боку ЗСУ.

За словами місцевих жителів, вибухи були настільки потужними, що розташовані неподалік будинки "тряслися, як при землетрусі".

Деякі з користувачів мережі поспішили повідомити, що "прилетіло" по казармі на території місцевої військової частини, проте інших деталей не повідомлялося.

Поки що офіційного підтвердження інформації не було, однак у мережі вже з’явилося фото, на якому видно, що стовп диму підіймається неподалік міста

Це вже не перша серйозна "бавовна", що трапилась за останні дні в росії. Як уже писав "Телеграф", напередодні потужні вибухи пролунали у Саратовській та Рязанській областях. В обох випадках атака відбувалася на аеродроми, де розташована військова техніка.

Подібна ситуація не сподобалася багатьом росіянам, які відразу розвели паніку в соціальних мережах, обурюючись відсутності нормальних систем ППО.