У Скадовську підірвали машину з помічником колаборанта Сальдо: подробиці

Колаборант отримав серйозні поранення

Внаслідок вибуху на тимчасово-окупованій території Херсонської області було поранено колишнього депутата Херсонської обласної ради віталія булюка.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на дані загарбників, в окупованому Скадовську підірвався автомобіль колаборанта булюка. Внаслідок інциденту його водій загинув на місці, а сам зрадник отримав серйозні поранення.

"булюк справді постраждав. Його стан середньої тяжкості, стабільний. Водій автомобіля загинув на місці. За моїми даними, спрацювала міна спрямованої дії, автомобіль згорів", — передає інформагенство слова псевдоміністра МОЗ окупованої Херсонської області.

Також співрозмовник агентства додав, що на даний момент потерпілий перебуває в одній із медичних установ регіону.

При цьому видання "Суспільне" передає слова очевидців інциденту, за заявами яких біля будинку булюка було підірвано гранату.

"Десь о 12:30 підірвали гранату біля будинку булюка. Поряд із будинком стояв його автомобіль. Від вибуху водій упав на кермо. Сам булюк отримав поранення, але живий, був весь у крові. Їх обох забрала швидка допомога. Російська поліція на місце вибуху не приїхала", — кажуть очевидці.

Інформацію про вибух підтвердив і Скадовський міський голова Олександр Яковлєв.

"Автомобіль колаборанта вибухнув біля приватного будинку Віталія Булюка по вулиці Маріїнській. Віталія Булюка з пораненнями доставлено до однієї з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки людмили козлової", — заявив Яковлєв.

Хто такий Віталій Булюк

У 2014 році після перемоги Революції Гідності голову Херсонської митниці Віталія Булюка було люстровано, проте вже у 2021 році виграв суд і отримав право поновитися на посаді, хоча не зробив цього.

2015 року був обраний депутатом Херсонської обласної ради від партії "Наш край".

2020 року знову обрався депутатом облради від цієї партії.

В окупаційній владі був одним із "заступників" голови облдержадміністрації володимира сальдо. Його призначили на цю посаду у травні.

11 травня 2022 року булюку заочно повідомили про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на території тимчасово-окупованого міста Мелітополь підірвали колаборанта, який дружив із ківою.

Також ми повідомляли про те, що стало відомо, хто причетний до крадіжки єнотів у Херсоні.