Міністру часів Януковича загрожує "довічне": що він зробив

Екс-чиновник допомагав колаборантам у двох областях

Міністра культури та науки часів президента Віктора Януковича Дмитра Табачника запідозрили в державній зраді. Зокрема, за даними слідства, він допомагав гауляйтерам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Як йдеться у тексті підозри, оприлюдненої на сайті Офісу генерального прокурора, 1 травня він пов’язав колаборантів Володимира Сальдо та Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я рф Андрієм Плутиницьким з метою організації процесів охорони в окупованих населених пунктах.

Зазначається, що при цьому Табачник діяв як представник росії.

Після цього він брав участь в організації зустрічі Сальдо з т.зв. "головою МНС" Криму для підписання "договору" про співпрацю, а в липні отримав інформацію від Сальдо та Балицького про місцеві інфраструктурні об’єкти.

За це та інші факти допомоги окупантам слідчі СБУ оголосили Табачнику про підозру у державній зраді, якщо його провину буде доведено, то йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося раніше, вранці 22 листопада співробітники СБУ провели обшуки у Київсько-Печерській Лаврі, а також на територію Корецького жіночого монастиря, що знаходиться на Рівненщині.