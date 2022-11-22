Министру времен Януковича грозит "пожизненное": что он сделал

Экс-чиновник помогал коллаборантам в двух областях

Министра культуры и науки времен беглого президента Виктора Януковича Дмитрия Табачника заподозрили в государственной измене. В частности по данным следствия он помогал гауляйтерам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Как говорится в тексте подозрения, обнародованного на сайте Офиса генерального прокурора, 1 мая он связал коллаборантов Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения россии Андреем Плутиницким с целью организации процессов охраны в оккупированных населенных пунктах.

Отмечается, что при это Табачник действовал, как представитель россии.

После этого он участвовал в организации встречи Сальдо с т.н. "главой МЧС" Крыма для подписания "договора" о сотрудничестве, а в июле получил информацию от Сальдо и Балицкого о местных инфраструктурных объектах.

За это и другие факты помощи оккупантам следователи СБУ объявили Табачнику о подозрении в государственной измене, если его вина будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, утром 22 ноября сотрудники СБУ провели обыски в Киевско-Печерской Лавре, а также на территорию Корецкого женского монастыря, что находится в Ровенской области.