Дружина відомого колаборанта губарєва безвісти зникла на Херсонщині: що відомо

Востаннє колаборантку бачили 15 листопада

Після смерті гауляйтера кирила стремоусова, який загинув внаслідок ДТП, і замаху на життя колаборанта Дмитра Трюхіна, в мережі почала поширюватися інформація про зникнення ще однієї поплічниці окупантів.

Так, на каналі відомо колаборанта та одного з колишніх керівників так званої "Донецької народної республіки" павла губарьова в Telegram, було опубліковано повідомлення про загадкове зникнення його дружини Катерини губарьової.

Заступниця гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо перестала виходити на зв’язок увечері 15 листопада. Востаннє губарьова була помічена у будівлі "уряду" Херсонської області у Генічеську.

"Спроби додзвонитися сальдо, щоб дізнатися про місцезнаходження катерини, поки що безрезультатні", — йдеться в повідомленні.

Пост павла губарьова

Зазначимо, що нещодавно у ЗМІ з’являлася інформація про те, що губарєва потрапила в ДТП у Криму. Тоді повідомлялося, що колаборантку та її водія було госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брата відомої російської волейболістки Тетяни Кошельової ліквідували в Україні.

Також "Телеграф" нагадував, хто з колаборантів уже було ліквідовано в Україні, а також спрогнозував, чия смерть може стати наступною.