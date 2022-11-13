Брата російської чемпіонки ліквідували в Україні

Волейболіста Тетяна Кошелєва розповіла, що її брат був десантником

Чемпіонка світу та Європи з волейболу росіянка Тетяна Кошелєва повідомила про загибель брата-десантника на війні в Україні. Раніше брат російського бійця ММА Володимира Мінєєва загинув на фронті.

"Бути молодшою сестрою такого брата — моя нагорода. Чути твій сміх і лагідне "мала" — безмежне щастя.

Сергію, мій милий, мій рідний, мій найсильніший і сміливіший, моя гордість, моя кров, мій брате! Гордість нашої родини та країни. Ми всі не можемо повірити, не можемо вмістити в себе це... Ти всередині мого серця і завжди там будеш", — написала Кошелєва в Instagram.

Ми також повідомляли, що готовність воювати висловив відомий російський боксер Денис Лебедєв.

А дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева заявила, що треба всіх відправляти на війну.