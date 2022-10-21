Треба всіх відправити на війну, окрім мене: гарна відмазка російського майора

Біатлоністка Ольга Зайцева не поспішає віддавати борг Батьківщині

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Ольга Зайцева підтримує війну в Україні та виступає за загальну мобілізацію. Але сама воювати не хоче, хоч і є майором російської армії. До речі, боєць ММА, який прийняв громадянство росії, боїться отримати повістку з військкомату.

"Моя перша думка: всіх призвати. Я б не ховалася. Я майор збройних сил у запасі і сама готова піти. Ми зобов’язані віддати борг Батьківщині, але... Є діти, є батьки...

Ну вміємо ми, біатлоністи, стріляти. І що? У стресовій ситуації хто з нас кудись почне стріляти? Що я там буду робити? Лісом бігати з гвинтівкою?", – цитує Зайцеву sports.ru.

Раніше повідомлялося, що воювати за путіна по мобілізації пішов російський чемпіон з ММА Володимир Мінєєв.

До нього про бажання опинитися в Україні на фронті заявив російський боксер Денис Лебедєв.