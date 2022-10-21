Надо всех отправить на войну, кроме меня: красивая отмазка российского майора

Биатлонистка Ольга Зайцева не спешит отдавать долг Родине

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поддерживает войну в Украине и выступает за всеобщую мобилизацию. Но сама воевать не хочет, хоть и является майором российской армии. Кстати, принявший гражданство рф боец ММА боится получить повестку из военкомата.

"Моя первая мысль: всех призывать. Я бы не пряталась. Я майор вооруженных сил в запасе и сама готова пойти. Мы обязаны отдать долг Родине, но… Есть дети, есть родители…

Ну умеем мы, биатлонисты, стрелять. И что? В стрессовой ситуации кто из нас куда начнет стрелять? Что я там буду делать? По лесу бегать с винтовкой?", – цитирует Зайцеву sports.ru.

Ранее сообщалось, что воевать за путина по мобилизации пошел российский чемпион по ММА Владимир Минеев.

До него о желании оказаться в Украине на фронте заявил российский боксер Денис Лебедев.