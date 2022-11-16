Жена известного коллаборанта губарева без вести пропала в Херсонской области: что известно
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Последний раз коллаборантку видели 15 ноября
После смерти гауляйтера кирилла стремоусова, который погиб в результате ДТП, и покушения на жизнь коллаборанта дмитрия трухина, в сети начала распространятся информация о пропаже еще одной приспешницы оккупантов.
Так, на канале известно коллаборанта и одного из бывших руководителей так называемой "Донецкой народной республики" павла губарева в Telegram, было опубликовано сообщение о загадочном исчезновении его жены екатерины губаревой.
Согласно сообщению, заместительница гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо перестала выходить на связь вечером 15 ноября. Последний раз губарева была замечена в здании "правительства" Херсонской области в Геническе.
"Попытки дозвониться сальдо, чтобы узнать местонахождение екатерины, пока безрезультатны", — говорится в сообщении.
Отметим, что не так давно в СМИ появлялась информация о том, что губарева попала в ДТП в Крыму. Тогда сообщалось, что коллаборантка и её водитель были госпитализированы.
Напомним, ранее мы писали о том, что брата известной российской волейболистки Татьяны Кошелевой ликвидировали в Украине.
Также "Телеграф" напоминал, кто из коллаборантов уже был ликвидирован в Украине, а также спрогнозировал, чья смерть может стать следующей.