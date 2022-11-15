В Мелитополе взорвали очередного предателя Украины (фото с места)

От полученных травм предатель пока не погиб, но госпитализирован с серьезными ранениями

В Мелитополе, где на днях с главного флагштока города исчез российский триколор, продолжают ликвидировать предателей Родины. Во вторник, 15 ноября, с помощью взрывного устройства, заложенного рядом с домом, была прекращена политическая карьера коллаборанта Дмитрия Трухина, известного пособника оккупационных "властей". К сожалению, мужчине удалось выжить, но полученные им ранения весьма серьезные.

Больше деталей о покушении на жизнь предателя рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает "Телеграф". По словам чиновника, Трухина подорвали рядом с подъездом, в котором находится его квартира. Инцидент произошел неподалеку 24 училища, в котором находится одно из расположений российских оккупантов. К слову, взрывная волна была столь сильной, что окна в доме повылетали даже на четвертом этаже.

По имеющимся данным, Трухин заработал закрытую черепно-мозговую травму, различные осколочные ранения и серьезную минно-взрывную травму. Федоров говорит, что его состояние называют "сверхтяжелым". Сейчас коллаборантом занимаются медики, но, вполне вероятно, что выжить ему не удастся.

Дмитрий Трухин

Что известно о предателе? Ранее он был депутатом Мелитопольского горсовета, всего трижды выбирался местными жителями на эту должность. За свою политическую карьеру побывал среди членов "Коммунистической партии", а также ОПЗЖ. До прихода к власти команды Федорова Трухин возглавлял КП "Коммунальная собственность". Ему удалось частично распродать коммунальное имущество, за что он с позором был уволен.

В доме повышибало стекла до 4 этажа

Место взрыва Трухина

"С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов, — пишет мэр Мелитополя. — Вернулся в КП "Коммунальная собственность и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума".

Взрывная волна была очень мощной

Место взрыва на карте

Впрочем, это не единственные хорошие новости с Мелитополя. Также стало известно о перестрелке, которую в городе устроили между собой российские "мобики". Солдаты отдыхали в кафе, а затем началась серьезная ссора.