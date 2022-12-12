В Скадовске подорвали машину с помощником коллаборанта Сальдо: подробности

Коллаборант получил серьезные ранения

В результате взрыва на временно оккупированной территории Херсонской области был ранен бывший депутат Херсонского областного совета виталий булюк.

Как сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на данные захватчиков, в оккупированном Скадовске был взорван автомобиль коллаборанта булюка. В результате инцидента его водитель погиб на месте, а сам предатель получил серьезные ранения.

"булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел", — передает информагенство слова псевдоминистра минздрава оккупированной Херсонской области.

Также собеседник агентства добавил, что на данный момент пострадавший находится в одном из медицинских учреждений региона.

При этом, "Суспільне" передает слова очевидцев инцидента, по заявлениям которых возле дома булюка была взорвана граната.

"Где-то в 12:30 взорвали гранату у дома булюка. Рядом с домом стоял его автомобиль. От взрыва водитель упал на руль. Сам булюк получил ранение, но жив, был весь в крови. Их обоих забрала скорая помощь. Российская полиция на место взрыва не приехала", — говорят очевидцы.

Информацию о взрыве подтвердил и скадовский городской голова Александр Яковлев.

"Автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома виталия булюка по улице Мариинской. виталий булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки людмилы козловой", — заявил Яковлев.

Кто такой виталий булюк

В 2014 году после победы Революции Достоинства глава Херсонской таможни виталий булюк был люстрирован, однако уже в 2021 году выиграл суд и получил право восстановиться в должности, хотя не сделал этого.

В 2015 году был избран депутатом Херсонского областного совета от партии "Наш край".

В 2020 году снова избрался депутатом облсовета от этой партии.

В оккупационных властях был одним из "заместителей" председателя облгосадминистрации владимира сальдо. Его назначили на эту должность в мае.

11 мая 2022 года булюку заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на территории временно-оккупированного города Мелитополь подорвали коллаборанта, который дружил с кивой.

Также мы сообщали о том, что стало известно, кто причастен к воровству енотов в Херсоне.