Вибуховою хвилею зірвало стелю: у росії спалахнув нафтопереробний завод (фото, відео)

Вибуху знайшли технічне пояснення

У росії щось вибухає практично щодня. Цього разу Україну звинуватити буде важко — вибухнув і спалахнув нафтопереробний завод в Ангарську Іркутської області.

За даними губернатора регіону Ігоря Кобзєва, загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали різною мірою. Після вибуху порушили кримінальну справу. Попередньою причиною названо загазованість систем технічної установки.

Вибух пролунав близько 6 ранку за місцевим часом (за Києвом — близько опівночі). Пожежа тривала багато годин — її вдалося локалізувати на двох цистернах з нафтопродуктами і факельному горінні газу. Після ліквідації пожежі підрахували, що вигоріло 2,5 тисячі кв.м. Установку, що спалахнула, охолоджують і проливають.

Пожежу вдалося загасити за кілька годин

Пожежники проливають завали

У сусідніх будівлях під час вибуху тріснули вікна, впала навісна стеля та відчувалася вибухова хвиля. Світло від пожежі було видно далеко довкола. Займання почалося на установці для обробки пасткової нафти (нафтошлам, важка в’язка нафта).

Раніше "Телеграф" розповідав відразу про дві великі пожежі в торгових центрах у районі Москви. Вони сталися з інтервалом у кілька днів. Горить також і Сибір — спалахнув шинний завод у Барнаулі.