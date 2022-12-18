В россии продолжается "сезон" пожаров: в этот раз горит нефтяное месторождение (видео)

В Иркутской области это уже второй масштабный пожар за неделю

В россии продолжается "сезон" масштабных пожаров. На сей раз возгорание случилось на технической установке на Марковском нефтяном месторождении в Иркутской области.

Как сообщают российские телеграм-каналы, известно о по меньшей мере одном пострадавшем, а площадь возгорания распространилась на 1000 квадратных метров.

По некоторым данным, возгорание произошло из-за неисправности оборудования, которое привело к утечке газа и его дальнейшему взрыву.

Всех работников, которые находились в ближайших поселках эвакуировали.

По состоянию на 18:30 (по киевскому времени), пожар был локализирован.

Тем временем в телеграм-каналах появились многочисленные видеозаписи происшествия, на которых видны масштабы возгорания.

Как сообщалось ранее, буквально пару дней назад в той же Иркутской области произошел еще один масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ангарском. Тогда это тоже списали на техническую неисправность.

Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов накануне спрогнозировал, что количество пожаров в россии с каждым днем будет только возрастать.