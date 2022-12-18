У росії триває "сезон" пожеж: цього разу горить нафтове родовище (відео)

В Іркутській області це вже друга масштабна пожежа за тиждень

У Росії триває "сезон" масштабних пожеж. Цього разу спалах трапився на технічній установці на Марківському нафтовому родовищі в Іркутській області.

Як повідомляють російські телеграм-канали, відомо про щонайменше одного потерпілого, а площа займання поширилася на 1000 квадратних метрів.

За деякими даними, спалах стався через несправність обладнання, яке призвело до витоку газу та його подальшого вибуху.

Усіх працівників, які перебували у найближчих селищах, евакуювали.

Станом на 18:30 (за київським часом) пожежу було локалізовано.

Тим часом у телеграм-каналах з’явилися численні відеозаписи події, на яких видно масштаби спалаху.

Як повідомлялося раніше, буквально кілька днів тому в тій же Іркутській області сталася ще одна масштабна пожежа на нафтопереробному заводі під Ангарськом. Тоді це також списали на технічну несправність.

Варто зазначити, що секретар РНБО Олексій Данилов напередодні спрогнозував, що кількість пожеж у Росії з кожним днем лише зростатиме.