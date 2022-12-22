На єдиному російському авіаносці спалахнула пожежа: що відомо

З авіаносцем "Адмірал Кузнєцов" знову сталися неприємності

На російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" стався спалах у момент проведення ремонтних робіт.

Інцидент стався сьогодні, 22 грудня, у російському місті Мурманську. Про це агенції "РІА Новини" повідомив голова Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов.

Зазначається, що пожежні системи спрацювали штатно, вогонь загасили. Постраждалих внаслідок пригоди немає. Також повідомляється, що збитки крейсеру нібито також не було завдано.

"Там маленький ексцес при виконанні ремонтних робіт. Загоряння загашено. Штатно спрацювали всі відповідні пожежні системи. Збитків та постраждалих немає", — сказав Рахманов.

Раніше РосЗМІ писали, що 21 грудня на 35-му судноремонтному заводі в Мурманську почали операцію з виведення з доку важкого авіанесучого крейсера. Загалом вона має тривати приблизно протягом одного місяця.

Варто зазначити, що "Адмірал Кузнєцов" є єдиним авіаносцем у складі російського військово-морського флоту. У 2017 році міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав російський авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов" кораблем ганьби. А у 2018 році він очолив рейтинг найгірших авіаносців світу на думку американського журналу The National Interest.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що аналогічна ситуація з російським авіаносцем сталася з 2019 року. Тоді він спалахнув під час ремонту в Мурманську. Площа пожежі склала приблизно 600 кв.м в енерговідсіку. В результаті загинула одна людина.