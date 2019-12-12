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В России горит авианосец "Адмирал Кузнецов"

В России горит авианосец "Адмирал Кузнецов"
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Радио Свобода

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонта в Мурманске.

Площадь пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возросла до 600 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Площадь пожара - примерно около 600 кв.м в энергоотсеке. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь пожара уточняется, потому что на месте идет очень густой дым.

Площадь пожара возросла с 20 до 120 кв м. "По предварительным данным, горит дизтопливо", - сказал источник.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области отказались комментировать пожар на "Адмирале Кузнецове". "Мы не комментируем сейчас", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что на "Адмирале Кузнецов", находящийся на ремонте на заводе "Звездочка", в четверг произошел пожар. "По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе", - сказал источник.

Под Мурманском на ремонте "Адмирала Кузнецова" "утопили" плавучий кран: фото

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" подтвердили, что в трюме первого энергоотсека авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ. "Мы подтверждаем, что действительно в трюме первого энергоотсека произошло возгорание при выполнении огневых работ. Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", - заявили в пресс-службе предприятия, выполняющего ремонт крейсера.

По последним данным, на горящем крейсере "Адмирал Кузнецов" ищут одного пропавшего без вести, остальных людей удалось найти и вывести живыми, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести. Ведутся поиски еще одного", - сказал источник.

Источник "Интерфакса" сообщил, что тушением пожара на "Адмирале Кузнецове" занимаются силы и средства ГУ МЧС России по Мурманской области и Спецуправления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов - ред.).

ДАЛЬНИЙ ПОХОД С ДЫМОМ И ПАДЕНИЕ КРАНА

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца.

Плавучий док, в котором ремонтировался единственный авианосец РФ, затонул

РЕМОНТ

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Представители ВМФ заявляли, что после ремонта корабль получит морской вариант комплекса ПВО "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы.

В декабре президент ОСК Алексей Рахманов сообщил, что ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" идет по графику и должен быть завершен в 2022 году.

"На сегодняшний день у нас есть понимание, что мы находимся в общем графике: исходя из первоначального контрактного срока завершения ремонта - 2022 год, мы никуда не выбиваемся. (...) Поскольку закончена полная дефектация в конце октября текущего года, соответственно, выявлена необходимость дополнительных работ", - заявил Рахманов 9 декабря.

Он подчеркнул, что корпорация постоянно находится в контакте с Минобороны РФ и согласовывает с ведомством все действия по ремонту "Адмирала Кузнецова".

10 декабря президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил "Интерфаксу", что на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ.

"Ремонт выполняется в полном соответствии с графиком, с учетом дополнительных работ, вызванных необходимостью проведения заводского ремонта всех главных турбин ГТЗА (главных турбозубчатых агрегатов - ред.), - сказал Рахманов.

"Государственный контракт, как и планировалось, будет завершен в 2022 году", - сказал Рахманов о сроках завершения ремонта и возвращения корабля в строй.

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Пожар, Россия, Авианосец, Мурманск, Адмирал Кузнецов.
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