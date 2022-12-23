Привлекли десятки пожарных машин: в Москве "подгорела" военная часть (видео)

Инцидент пытаются не афишировать, чтобы не привлекать внимание к российским военным лишний раз

В российской федерации продолжаются пожары — масштабные и не очень. Не успели граждане страны-агрессора ликвидировать огонь на единственном авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, как на территории Москвы произошло очередное возгорание. На этот раз огонь добрался до построек на территории столичной воинской части.

Детали инцидента раскрывает Telegram-канал Baza. К сожалению, известно о пожаре немного — первые сообщения в спасательные службы поступили около полуночи по московскому времени, ликвидировать же возгорание удалось лишь ближе к третьему утру.

По предварительным данным, огонь охватил гаражные боксы, находящиеся на территории воинской части в Московском Восточном административном округе. Пожар повредил несколько зданий, всего охватив территорию площадью около 200 квадратных метров.

Место пожара в Москве на карте

К ликвидации было привлечено более десяти пожарных расчетов. Дым от возгорания был хорошо виден местным жителям даже ночью.

Россияне утверждают, что инцидент обошелся без пострадавших. Почему возник пожар, пока не сообщается — по всей вероятности, российские военные в очередной раз пренебрегли правилами пожарной безопасности.

Стоит отметить, что Москва "подгорает" в последнее время все чаще. В начале декабря масштабно пылал торговый центр "Мега Химки", в результате чего было повреждено около 18 тысяч квадратных метров площади. Это возгорание, кстати, содержит немало странных деталей. Несколькими днями позже огонь охватил и ТЦ "Стройпарк".