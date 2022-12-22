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Війна — день 302: Зеленський у Штатах, тяжкі бої на Донбасі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Повномасштабна війна триває 302 дні
Повномасштабна війна триває 302 дні. Фото Телеграф

Оперативно про головне 22 грудня

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває 302 дні. У "найгарячішій" точці фронту на Донбасі — Бахмуті – бої продовжуються по всій ділянці фронту. Там ворог продовжує штурмувати українські позиції, а ЗСУ контратакують і подекуди дещо покращують тактичне становище. Також тривають запеклі бої у районі Авдіївки та Мар’їнки, проте окупанти успіху не мають. Тим часом Україна має очевидні успіхи на дипломатичному фронті: США оголосили про новий великий пакет військової допомоги. Також триває візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців, повідомляє CNN з посиланням на посадовця Пентагону.

Інформація за 19 грудня доступна у зведенні:Війна — день 299: дефіцит електроенергії та нова атака на Київ.

Про те, якою була ситуація 20 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 300: окупанти обстрілюють українські міста, але страждають від "бавовни" в тилу.

З даними за 21 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 301: Зеленський у Вашингтоні, США готують рекордну допомогу Україні.

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#Україна #Росія #Війна