Сто тисяч: кількість загиблих в Україні росіян перетнула знаменний рубіж

Крім солдатів та офіцерів знищено безліч техніки

Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів на 302-й день вторгнення Росії перевищила 100 тисяч осіб. Попередня "кругла" сума у 50 тисяч була на початку вересня, а це означає, що другу половину від сотні українські військові набрали значно швидше, ніж першу.

Дані щодо втрат росіян опублікував Генштаб ЗСУ. Окрім цифри в 100400 загиблих окупантів, зазначені такі втрати у техніці ворога:

танків — 3003,

бойових броньованих машин — 5981,

літаків — 283,

безпілотників — 1693.

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Українці посилено готувалися до публікації цифри у 100 тисяч загиблих окупантів. У мережі вже почали з’являтися меми. Частина з них пов’язана з тим, що "Сто тисяч" — назва трагікомедії Івана Карпенка-Карого, відомого українського письменника, який жив у 19 столітті. Також використовували відому вантажівку з реклами Кока-Коли, оскільки наближаються різдвяні та новорічні святкування.

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У мемах часто використовують фото Валерія Залужного

Рубіж у 100 тисяч викликав ажіотаж

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількість ліквідованих російських окупантів могла перевищити 100 тисяч ще кілька днів тому. Це з тим, що у Генштабі озвучують кількість втрат регулярної російської армії, а росгвардійців і найманців у статистику не включають.