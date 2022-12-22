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Сто тисяч: кількість загиблих в Україні росіян перетнула знаменний рубіж

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Залишки російської техніки розкидані вздовж лінії фронту Новина оновлена 22 грудня 2022, 09:11
Залишки російської техніки розкидані вздовж лінії фронту

Крім солдатів та офіцерів знищено безліч техніки

Кількість ліквідованих в Україні російських окупантів на 302-й день вторгнення Росії перевищила 100 тисяч осіб. Попередня "кругла" сума у 50 тисяч була на початку вересня, а це означає, що другу половину від сотні українські військові набрали значно швидше, ніж першу.

Дані щодо втрат росіян опублікував Генштаб ЗСУ. Окрім цифри в 100400 загиблих окупантів, зазначені такі втрати у техніці ворога:

  • танків — 3003,
  • бойових броньованих машин — 5981,
  • літаків — 283,
  • безпілотників — 1693.
Втрати росії в Україні на 22 грудня
Втрати росії в Україні на 22 грудня

Українці посилено готувалися до публікації цифри у 100 тисяч загиблих окупантів. У мережі вже почали з’являтися меми. Частина з них пов’язана з тим, що "Сто тисяч" — назва трагікомедії Івана Карпенка-Карого, відомого українського письменника, який жив у 19 столітті. Також використовували відому вантажівку з реклами Кока-Коли, оскільки наближаються різдвяні та новорічні святкування.

100 тисяч россіян картинка
ЗСУ встигли до Різдва
Мем про 100 тисяч росіян
Жарти про 100 тисяч окупантів
У мемах часто використовують фото Валерія Залужного
Сто тисяч росіян ліквідували в Україні
Рубіж у 100 тисяч викликав ажіотаж

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількість ліквідованих російських окупантів могла перевищити 100 тисяч ще кілька днів тому. Це з тим, що у Генштабі озвучують кількість втрат регулярної російської армії, а росгвардійців і найманців у статистику не включають.

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