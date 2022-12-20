Велика Британія дала свою цифру путінських вояк, які загинули в Україні

У Лондоні назвали свою цифру російських втрат в Україні

Під час вторгнення в Україну російські війська зазнали величезних втрат, через що начальника генштабу рф валерія герасимова могли звільнити з посади.

Як повідомляє Sky News, про це розповів глава Міноборони Великої Британії Бен Уоллес під час виступу в Палаті громад. Міністр зазначив, що росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей і стрімко втрачає війська та командирів.

Крім того, Уоллес наголосив, що всі керівники оперативних напрямків, які перебували на посадах 24 лютого, у результаті втратили посади та були замінені.

"Поширюються чутки про звільнення генерала герасимова, оскільки путін відмовляється від відповідальності за військовий провал, що триває в Україні. Високий рівень смертності і зростання суспільного невдоволення триває", — зазначив він.

За його словами, понад 100 тисяч росіян отримали поранення, були вбиті або дезертували, а українські захисники змогли знищити 4,5 тисячі бойових машин і понад 140 вертольотів та літаків.

Уоллес додав, що росія своєю чергою знищила 200 українських культурних об’єктів, а кількість нових відомостей про зґвалтування, страти та тортури щодня зростає.

Як повідомлялося раніше, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", що путін дедалі частіше показує публіці свої слабкості.