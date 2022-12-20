Великобритания дала свою цифру путинских вояк, погибших в Украине

В Лондоне назвали свою цифру российских потерь в Украине

Во время вторжения в Украину российские войска понесли огромные потери из-за чего начальника генштаба рф валерия герасимова могли уволить с должности.

Как сообщает Sky News, об этом рассказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин. Министр отметил, что россия не смогла достичь своих стратегических целей и стремительно теряет войска и командиров.

Кроме того, Уоллес подчеркнул, что все руководители оперативных направлений, которые находились на должностях 24 февраля, в итоге потеряли должности и были заменены.

"Распространяются слухи об освобождении генерала герасимова, поскольку путин отказывается от ответственности за продолжающийся в Украине военный провал. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается", — отметил он.

По его словам, более 100 тысяч россиян получили ранения, были убиты или дезертировали, а украинские защитники смогли уничтожить 4,5 тысячи боевых машин и более 140 вертолетов и самолетов.

Уоллес добавил, что россия в свою очередь уничтожила 200 украинских культурных объектов, а количество новых сведениях об изнасилованиях, казнях и пытках ежедневно растет.

Как сообщалось ранее, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", что путин все чаще и чаще показывает публике свои слабости.