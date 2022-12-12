путин явно испугался - генерал рассказал, что кроется за новыми угрозами российского диктатора

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью "Телеграфу" не исключил тайных переговоров по отсранению путина

Российский диктатор владимир путин выступил в последнее время с рядом резонансных заявлений касательно войны рф против Украины. Среди прочего прогнозировал продолжение так называемой "специальной военной операции", вновь угрожал ядерным оружием, а также пытался аргументировать целенаправленные ракетные удары россиян по энергосистеме Украины. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", что стоит за этой путинской риторикой.

путин хочет дальше воевать, но россиян начали готовить к концу "спецоперации"

По мнению генерала, путин всё чаще показывает свою слабость. И череда его недавних околовоенных заявлений это подтверждает.

"Нет у россиян успехов на фронте. Зато есть успешные украинские контратаки, а количество погибших оккупантов уже перевалило за 94 тысячи. Раненых, понятно, еще больше. Учитывая, что наступали россияне на Украину в феврале примерно 300 тысячами боеспособных солдат, половина этой армии уже нейтрализована. Некоторые подразделения расформированы, некоторые перегруппированы, в том числе за счет мобилизованных, не имеющих ни мотивации, ни опыта", – поясняет Николай Маломуж.

Он отмечает, что поддержка властей и войны внутри рф падает. И это демонстрируют последние исследования. Порой закрытые, но результаты всё равно просачиваются в медиа.

"Всё больше россиян выступают за переговоры, хотят искать хоть какого-то мира. Учитывая, что все исследования и СМИ контролируются Кремлем, видим формирование определенной точки зрения в обществе, подготовки россиян к тому, что так называемая "спецоперация" может завершиться не столь грандиозно, как планировалось изначально. Сосредоточившись на удержании Крыма, Донецка и Луганска, а также хотя бы части оккупированных в 2022 году территорий", – отмечает эксперт.

При этом, говорит генерал, путин продолжает строить воинственные планы. Предполагая, что мобилизация человеческих и военных ресурсов (артиллерия, техника, военные средства, стягивание тех же систем С-300 из Беларуси) позволит добиться некого успеха. Или хотя бы не допустить наступления наших войск на приоритетных направлениях.

"Всё, что ранее шло на экспорт ("Ураганы", "Смерчи", танки, БТР, гаубицы), теперь бросается на украинский фронт. Кроме того, активизировались переговоры с Ираном, Северной Кореей, африканскими, арабскими странами, чтобы реэкспортировать – выкупить у них те или иные вооружения и боеприпасы. Россияне начали испытывать дефицит всего этого. Как следствие – уменьшается количество обстрелов. Боеприпасов, которые ранее оккупанты использовали безмерно, стало значительно меньше", – подчеркивает Николай Маломуж.

Российские элиты могут урезонить или устранить путина

Важным моментом генерал называет то, что после недавних ударов по российским аэродромам в глубине рф, наши союзники четко дали понять: Украина может наносить удары ракетными средствами, беспилотниками по территории страны-агрессора и по своей, временно оккупированной, включая Крым.

"Подчеркивается, что это – законные цели. Что Украина бьет по противнику, который совершает акты террора. Россияне готовят ракеты, бомбардировщики на своих базах для атак на гражданскую инфраструктуру, на энергетические объекты. Готовят носители "Калибров", пуски с наземных пусковых установок, наносят целенаправленные удары по гражданам Украины. Причем это подтвердили, даже в некой хвастливой манере, те же песков и путин. А это – признание на высшем уровне, что они совершают военные преступления, террористические акты, геноцид. Всё направлено на уничтожение украинцев. Убить, покалечить, лишить света, тепла и так далее. И это будет однозначно рассматриваться в международном суде, признаваясь как геноцидный террор украинцев со стороны военно-политической верхушки рф", – уверен экс-глава Внешней разведки.

В том числе поэтому, считает он, а также имея слабую военную позицию, путин угрожает новыми наступлениями, продолжением войны. Видя, что это не работает, пытается в очередной раз угрожать ядерным оружием — мол, может быть изменена концепция, применение ядерного оружия (ЯО) не в ответ, а превентивно, фактически оправдывая возможность применения ЯО.

"Но это, скорее, риторика для поднятия своего статуса в глазах россиян, а не реальная угроза со стороны путина (его фактически никто уже не боится). Попытка бравировать перед определенными кругами союзников и партнеров, которые от него уже начали отходить. Тот же премьер Индии не захотел проводить совместный с путиным саммит. Тот же Китай предупреждает, о недопустимости бряцанья ядерным вооружением", – обращает внимание Николай Маломуж.

Эксперт акцентирует, что путинские заявления о возможном изменении концепции ядерного удара вызвали большой резонанс и возмущение в мире.

"Однако путин продолжает жить в своем выдуманном мирке. Хочет, чтобы его уговаривали, а Украину те же США, Китай, Турция склоняли к переговорному процессу. При этом путин уже неоднократно предупрежден о вероятных последствиях таких ядерных игр. Со стороны США предупрежден по разным каналам – по линии Пентагона, ЦРУ, Госдепа, помощника Байдена по нацбезопасности Салливана. Ему четко дали понять, что, если будет замечена подготовка к возможному ядерному удару, по рф нанесут удар даже просто в момент разворачивания подобных ракет для вероятных пусков. То же самое сказала Британия. О недопущении применения ядерного оружия высказался китайский лидер Си Цзиньпин. Никто не хочет гибнуть в огне ядерной войны. Явно нарастает риторика напряжения. Но при этом у мира уже практически нет боязни перед путиным. Как бы он ни угрожал", – поясняет Николай Маломуж.

Да и само путинское окружение, считает генерал, видит, что все его угрозы последнего времени – скорее, истерические. Плюс – игра на публику.

"И возникают сомнения в отношении того, сумеет ли он воплотить те или иные угрозы в жизнь. И надо ли лично ей, российской верхушке, такое воплощение. Ведь применение ядерного оружия, даже тактического уровня, это уже будет преступление против всего человечества, а не только против Украины, – отмечает Николай Маломуж. – Не исключаю, что в российских элитах всё более предметно размышляют над необходимостью урезонить путина, а возможно, и устранить. Предполагаю, будут тайные переговоры с западными или другими странами – как путина отстранить от власти. Недаром появились данные о возможном бегстве российской верхушки, включая путина, в другие страны, ту же Латинскую Америку. Хоть я считаю, что в современном мире спрятаться невозможно – ни в Латинской Америке, ни в Китае, ни где-либо еще. Таких агрессивных лидеров с такой античеловеческой историей, как у путина, не захочет укрывать ни одна страна мира, включая Северную Корею и Иран".