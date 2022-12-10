США уже не так боятся эскалации: как удары по аэродромам рф могут отразиться на помощи Украине

Пентагон не будет поддерживать удары в открытую

Удары Украины по военным аэродромам россии в тылу происходят при "молчаливой поддержке" Пентагона. Переоценка угрозы войны произошла после начала в октябре ракетных атак на критическую инфраструктуру.

Как отмечает The Times, "Пентагон дал Украине зеленый свет на удары БПЛА по территории рф". Важность смены оценки в том, что "Вашингтон с большей вероятностью поставит Киеву оружие большей дальности". Речь о корректировке мнения, может ли поставка вооружения ВСУ привести к конфликту НАТО и россии.

По словам источника газеты, расчет эскалации такой же, но все изменилось из-за жестокости россиян. В США менее взволнованы тем, что удары на территории россии могут привести к обострению, поскольку ранее оборонное ведомство опасалось ударов ядерным оружием или по странам НАТО из-за атак на российской земле. Но атаки россии в ответ были ракетными ударами по гражданским объектам Украины.

Отмечается, что публичной поддержки ожидать не стоит, но источник в Минобороны США сообщает, что они не могут запретить использовать оружие Украине для ударов по россии, но настаивают на выполнении международных законов войны и Женевской конвенции. Украина их придерживается.

Напомним, удары были нанесены беспилотниками. По данным The Times, они основаны на советских Ту — 141 "Стриж", которые модифицировали. Сообщается, что такие беспилотники были задействованы в трех ударах по военным целям рф в более чем 130 и 480 км от российской границы. В статье отмечается, что если США предоставят Украине дальнобойное оружие, способное бить вглубь россии, опасения возможной эскалации могут резко возрасти, но украинские запросы на ракеты и бомбардировщики рассматриваются серьезно.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине за удары ответственность не брали. Другое западное издание, цитируя слова неназванного украинского чиновника, пишет о возможности ударов даже за тысячу километров от границы. Россияне сейчас заняты перераспределением авиации и это указывает на то, что они не знают как защититься от таких беспилотников, которые не заметили силы ПВО россии.