В рф не будет безопасных зон: западные СМИ узнали куда после Рязани и Саратова может ударить Украина

Взрывы в россии произошли на базах, которые ранее считались неуязвимыми

Взрывы на российских аэродромах показали, что у россии больше не останется безопасных зон.

Как пишет издание Financial Times, ссылаясь на неназванного советника украинских властей по вопросам обороны, в Украине допускают удары по целям на территории россии, которые находятся на расстоянии даже более 1000 километров от границы.

"У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории россии, в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. В скором времени и россия не будет иметь безопасных зон", — передает издание слова своего собеседника.

В материале отмечается, что на этой неделе Украина продемонстрировала способность нанесения дальних ударов и без западного оборудования, запустив собственные дроны, поразившие три военные базы в глубине рф. Одна из таких целей находилась всего в 160 километрах от москвы.

По словам источников издания, подобные атаки якобы являются частью новой украинской тактики — сорвать военное планирование рф и взбудоражить общественность, показав, что нигде не безопасно. В тоже время отмечается, что Украина официально не подтверждает своей причастности к атакам и многие детали операции до сих пор остаются недоступными для общественности.

"Но что отличает последние удары Украины, это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми", – говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились спутниковые фотографии с аэродрома в Энгельсе, на которых видны последствия взрывов.

Также мы сообщали о том, что инцидент на аэродроме в Курске стал третьим подобным ЧП в рф за последнюю неделю. Местные власти заявляют о якобы атаке беспилотника.