Взрывы на аэродромах россии: эксперт перечислил новые проблемы для кремля

Алексей Йижак пояснил "Телеграфу", почему "бавовны" на аэродромах стали настолько болезненными для рф

После взрывов, произошедших 5 декабря на российских военных аэродромах в Саратовской области и под Рязанью, а также 6 декабря на аэродроме в Курске, кроме угроз повторных "бавовн" у кремля возникли дополнительные проблемы. Они связаны с тем, что вероятная переброска самолетов стратегической авиации еще дальше на восток россии, за Урал, может повлечь за собой ряд технических, логистических и организационных сложностей для воздушных сил рф.

Такое предположение "Телеграфу" высказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак, оценивая возможные последствия для россии после серии ударов по ее военным аэродромам с тяжелыми бомбардировщиками.

Отметим, ранее британская разведка после взрывных инцидентов на авиабазах в рф прогнозировала, что российские военные попытаются перебросить самолеты на аэродромы рассредоточения. Впоследствии некоторые СМИ сообщали, что свою стратегическую авиацию рф наверняка временно переместит вглубь страны.

"Если они такое сделали (спрятали самолеты еще дальше на востоке россии - Авт.), это значит — россияне пока не знают, как от этого (повторных ударов. - Авт.) защититься. Это также означает: они могут временно перебросить за Урал и то, что им не очень нужно. Вылеты они не могут делать с других аэродромов, это очень сложно. Думаю, если они перебазировали все (наверняка этого мы не знаем), это означает, что увеличился период между большими налетами на Украину. Пока они накапливают ракеты — примерно от нескольких недель до месяца появляется между массированными ударами. Но наносить удары с находящихся за Уралом аэродромов, думаю, для них очень-очень проблематично. Такое вряд ли возможно", — говорит он.

В частности, по словам эксперта, совершать авиационные атаки по Украине из-за Урала ракетами Х-101 россияне теоретически могут (ведь траекторию пусков можно просчитать математически), но наиболее вероятная ракетная угроза для украинцев от россии остается с направления Каспийского моря.

"Самолеты будут долетать до Каспия или до Волгодонска Ростовской области и оттуда стрелять. Однако здесь дело в другом: российские бомбардировщики требуют постоянного обслуживания, поскольку их нужно заправлять, загружать ракеты, проверять все системы и т.д. Для этого нужно много оборудования. Значительно больше, чем мы видим на гражданских аэродромах, когда пассажирский самолет готовят к взлету. А для стратегических бомбардировщиков существует очень много сложных процессов. Например, такой самолет нельзя автономно заправлять и готовить к вылету. В конце концов, экипажу тоже нужно находиться в комфортных условиях, ожидая приказа, и так далее", — аргументирует Йижак.

Также представитель Института добавил, что в состоянии более высокой готовности к удару экипаж и самолет могут находиться несколько суток, "а после этого нужно снова, условно говоря, сливать горючее, разгружать ракеты и заново все проверять".

"Перебросить самолеты на постоянную основу на другие авиабазы на востоке россиянам очень тяжело. Чтобы наносить удары, делать им это нужно будет с тех аэродромов, которые для этого пригодны. А "Энгельс" как раз таким и был. На тех же аэродромах, которые находятся за Уралом, наверное, есть какие-то возможности. Однако для нанесения ударов скорее по Китаю, чем по Европе", — объясняет эксперт.

Он уточняет, если рф перебазировала стратегические бомбардировщики на восток страны, то сделала это временно, пока россияне не решат проблемы основных аэродромов "и не поймут, что там делать".

"Поэтому можно сказать, что сейчас авиационный компонент ударов по Украине отходит вообще на задний план", – оценивает Йижак.

Тем не менее, как продолжил эксперт, после определенной ситуативной паузы запускать ракеты с самолетов россияне все равно попытаются, используя прежние авиабазы, ведь "вряд ли можно по-другому".

Напомним, как сообщал "Телеграф", на прошлой неделе произошли также масштабные пожары в российской Перми на ТЭЦ, Брянской области на нефтебазе и на складе в Волгограде.

Кроме того, мы писали ранее, что по прогнозам военного эксперта Евгения Дикого, Украина наверняка уже имеет технические возможности поражать военные объекты на территории россии вдали от украинской границы благодаря беспилотным летательным аппаратам дальнего радиуса действия. Так что "бавовны" на военных объектах россии продолжатся.