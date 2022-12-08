Взрывы под Саратовом и Рязанью: СМИ узнали, чем на самом деле ударила по россии Украина

БПЛА, нанесший удары по аэродромам, не поставлялся Украине из США или из какой-либо другой западной страной

Взрывы на российских военных аэродромах, которые прогремели 5 декабря под Саратовом и Рязанью, могли произойти вследствие атаки модифицированными беспилотниками советской эпохи. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на слова двух источников, знакомых с операцией.

В материале отмечается, что беспилотниками, нанесшими удары по аэродромам, могут являться модифицированные дроны-разведчики Ту-141 "Стриж", которые остались с советских времен. По своим летным характеристикам они вполне способны достичь аэродромов "Энгельс" под Саратовом и "Дягилево" под Рязанью, поскольку имеет дальность полета до 1000 км.

"Модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям", — говорится в статье.

Также в материале подчеркнули, что Украина в течение долгого времени запрашивала у своих западных союзников ракеты большой дальности и беспилотники, но США и Европа до сих пор отказываются удовлетворить эти запросы из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по территории россии.

"Ключевым фактором успеха стала неожиданность. Ничего подобного россия просто не ожидала", — сказал один из людей, который работает с украинским правительством. — Теперь они будут готовы", — пишут журналисты Politico.

В то же время издание Financial Times отмечает, что ранее уже выдвигались версии о том, какие БПЛА могли атаковать российские аэродромы. Это могли быть или дроны "Укроборонпрома", который анонсировал беспилотник дальностью до 1000 км, или же, что эксперты считали более вероятным, глубоко модернизированные Ту-141, разработанные в СССР.

Отметим, что Украина официально не признала своей причастности к ударам по российским аэродромам в Энгельсе и Дягилево.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что беспилотники по российским аэродромам были запущены с территории Украины. Таким образом Киев якобы решил продемонстрировать способность атаковать глубокий тыл рф.