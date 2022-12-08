Вибухи в Енгельсі та під Рязанню: ЗМІ дізналися, чим насправді вдарила по росії Україна

БПЛА, який завдав ударів по аеродромах, не постачався Україні зі США або з будь-якої іншої західної країни

Вибухи на російських військових аеродромах, які прогриміли 5 грудня під Саратовом і під Рязанню, могли статися внаслідок атаки модифікованими безпілотниками радянської доби. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на слова двох джерел, знайомих з операцією.

У матеріалі наголошується, що безпілотниками, які завдали ударів по аеродромах, можуть бути модифіковані літаки-розвідники Ту-141, які залишилися з радянських часів. За своїми льотними характеристиками Ту-141 цілком здатний досягти та Дягілєво, і Енгельса, оскільки має дальність польоту до 1000 км.

"Модифікації демонструють здатність української оборонної промисловості до інновацій", — йдеться у статті.

Також у матеріалі наголосили, що Україна протягом тривалого часу просила у своїх західних союзників ракети великої дальності та безпілотники, але США та Європа досі відмовляються задовольнити ці запити через побоювання, що вони будуть використані для завдання ударів по території росії.

"Ключовим чинником успіху стала несподіванка. Нічого подібного росія просто не очікувала", — сказав один із людей, який працює з українським урядом. — Тепер вони будуть готові", — пишуть журналісти Politico.

Зазначимо, що Україна офіційно не визнала своєї причетності до ударів по російських аеродромах в Енгельсі та під Рязанню.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що безпілотники російськими аеродромами були запущені з території України. Таким чином Україна нібито вирішила продемонструвати здатність атакувати глибокий тил росії.