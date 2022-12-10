Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа":

Последние заявления владимира путина вызвали напряжение в российских элитах и возмущение в мире. Прежде всего, это касается возвращение к угрозам применения ядерного оружия.

В ноябре на саммите G20 в Индонезии фактически все участники объявили о недопустимости не только применения ядерного оружия, но даже самих угроз его использования. После этого риторика ядерного шантажа исчезла из заявлений российских политиков. Но теперь снова раздаются тезисы о возможности ядерных ударов и смене ядерной доктрины.

Также волнение российских элит вызвало заявление путина о том, что война может быть продолжительной.

То есть, фактически руководитель Кремля объявил о переходе к тотальной войне на истощение. Российские элиты понимают гибельность этой стратегии и переживают о потере своих активов – как за рубежом, так и в рф.

Параллельно имеет свое развитие инициатива создания Международного трибунала по осуждению рф за преступную агрессию против Украины.

Три месяца назад президент Владимир Зеленский создал рабочую группу украинских и иностранных экспертов, и в октябре передал послам стран-союзников предложения по созданию такого трибунала. Недавно эту инициативу публично поддержали министры юстиции стран G7 и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйден. Такой трибунал, согласно плану, будет рассматривать обвинения против 19 членов Совбеза рф, включая президента.

Таким образом, сейчас Украина с союзниками посылают сигнал российским элитам: они могут либо и дальше поддерживать затяжную войну без перспектив победы, да еще и с рисками ядерного конфликта, либо имеют возможность организовать внутренние изменения в россии. После этого главная вина за развязывание агрессивной войны ляжет на президента рф и часть его окружения, а смена политического руководства станет шансом на начало нормализации отношений рф и Запада.

Конечно, пока рано говорить о готовности кардинальных изменений в российской федерации. Однако дальнейшее затягивание войны, протесты против мобилизации, экономическая рецессия будут подталкивать российский истеблишмент к принятию соответствующих решений.