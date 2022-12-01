Международный трибунал должен судить не только путина, но и всех российских депутатов, — Елена Кондратюк

Все российские депутаты, голосовавшие за вторжение россии в Украину и аннексию ее территорий, должны быть наказаны.

Специальный международный трибунал для суда над высшими должностными лицами россии за преступление агрессии против Украины должен судить не только российского диктатора владимира путина и российскую военную верхушку. На скамью подсудимых должны сесть все депутаты российской Госдумы и Совета федерации, голосовавшие за решение о вторжении в Украину и аннексии ее территорий.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время участия в Киевском Форуме "Все для Победы", организованного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine, сообщает пресс-служба Верховной Рады в четверг, 1 декабря.

По словам Кондратюк, сейчас для Украины ключевой задачей, совместно с другими лидерами и парламентами стран Европы и мира, является создание такого Международного спецтрибунала.

"Это колоссальная работа, которая должна быть проделана для построения новой архитектуры безопасности. А это невозможно без восстановления справедливости для Украины и наказания всех без исключения российских военных преступников", — отметила она.

"Для меня лично, как вице-спикера парламента Украины, одной из ключевых задач при создании и деятельности спецтрибунала является наказание отбросов-депутатов российской Государственной думы и Совета федерации, которые голосовали за введение войск на территорию Украины, решение об аннексии Крыма, признании и присоединении так называемых "лнр" и "днр", попытку аннексии территорий Запорожской и Херсонской областей", — подчеркнула Кондратюк.

Она отметила, что все эти российские депутаты являются преступниками и должны предстать перед Международным спецтрибуналом "поименно, каждый, кто давил кнопку "за".

Как сообщалось, МИД Франции заявил, что при поддержке европейских, а также украинских партнеров готовится к созданию специального трибунала против россии, чтобы наказать виновных за все преступления против украинского народа.